Συνταγή για κεφτεδάκια λουκάνικου

Θεωρούμε την περίοδο των γιορτών ως την εποχή του χρόνου με τις περισσότερες συναθροίσεις και πάρτι.

Ένα από τα αγαπημένα ορεκτικά είναι τα κλασικά κεφτεδάκια λουκάνικου. Αυτό το απλό, αλμυρό σνακ είναι εξαιρετικά εύκολο στην παρασκευή του και εγγυημένα θα ενθουσιάσει τους καλεσμένους, ανεξάρτητα από την περίσταση.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για να φτιάξετε μια μερίδα στο σπίτι. Συμβουλή: Ετοιμάστε τα διπλάσια γιατί θα εξαφανιστούν αμέσως.

Τι είναι τα Sausage Balls;

Αυτό το ρετρό ορεκτικό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Η απλή βάση του αποτελείται από μόλις τρία συστατικά—λουκάνικο, τυρί και μείγμα για μπισκότα (biscuit mix)—γεγονός που το έχει καταστήσει βασικό πιάτο για το σπίτι εδώ και χρόνια.

Ενώ πολλοί προσθέτουν τη δική τους πινελιά στην κλασική συνταγή, η ιδέα παραμένει η ίδια.

Τα κεφτεδάκια λουκάνικου και τυριού είναι εύκολα στην παρασκευή, μπορούν να προετοιμαστούν από πριν και είναι πάντα επιτυχία.

Τι να σερβίρετε με τα Sausage Balls;

Τα κεφτεδάκια λουκάνικου και τυριού είναι αλμυρά, με νότες γλυκύτητας ή πικάντικης γεύσης ανάλογα με τον τύπο λουκάνικου που χρησιμοποιείτε, οπότε συνδυάζονται καλά με μια ποικιλία από σάλτσες ντιπ.

Η σάλτσα ράντσο (ranch dressing), η σάλτσα μπάρμπεκιου και το κέσο (queso – σάλτσα τυριού) είναι μερικά από τα αγαπημένα. Άλλες προτάσεις είναι η σάλτσα μουστάρδας με μέλι (honey mustard) ή η μαρινάρα.

Μπορείτε να το ετοιμάσετε ως πιάτο για μπραντς ή «βραδινό-πρωινό» (brinner) μαζί με αβγά, και τα σερβίρω με σιρόπι σφενδάμου στο πλάι. Αν τα σερβίρετε ως φαγητό για πάρτι ή λιχουδιά, επιλέξτε μια καπνιστή σάλτσα μπάρμπεκιου και πικάντικη καστανή μουστάρδα.

Υλικά

Xοιρινό λουκάνικο

Παλαιωμένο τσένταρ

Μείγμα μπισκότων

Αποξηραμένο σχοινόπρασο

Γάλα

Πώς να φτιάξετε τα Sausage Balls

Προθερμάνετε τον φούρνο στους περίπου 175°C – 180°C με αέρα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, συνδυάστε το λουκάνικο, το τυρί, το σχοινόπρασο και το μείγμα για μπισκότα. Χρησιμοποιώντας τα χέρια σας, ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά. Εάν το μείγμα είναι πολύ ξηρό, προσθέστε γάλα λίγο-λίγο μέχρι να γίνει υγρό και να κολλάει μεταξύ του.

Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι, πλάστε 20-24 μπαλάκια σε μέγεθος μπάλας του γκολφ και τοποθετήστε τα σε ταψιά στρωμένα με αντικολλητικό χαρτί. Ψήστε για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά εσωτερικά. Σερβίρετε ζεστά με τις αγαπημένες σας σάλτσες.

Μπορώ να καταψύξω τα Sausage Balls;

Ναι! Φτιάξτε τα μπαλάκια λουκάνικου σύμφωνα με τη συνταγή, στη συνέχεια τοποθετήστε τα σε ένα ταψί και καταψύξτε τα.

Μόλις παγώσουν, μπορείτε να τα προσθέσετε σε μια σακούλα αποθήκευσης τροφίμων και να τα διατηρήσετε στην κατάψυξη.

Όταν είστε έτοιμοι να τα ψήσετε, αφήστε τα να ξεπαγώσουν για περίπου 15 λεπτά και ψήστε τα.

Απαραίτητα Εργαλεία

Μεγάλο μπολ ανάμειξης

Σκουπ για μπισκότα

Γάντια λατέξ (προαιρετικά, αλλά βοηθούν πραγματικά να μην κολλάει το μείγμα στα χέρια σας)

Ταψιά

Αντικολλητικό χαρτί

Οδοντογλυφίδες, για το σερβίρισμα

Οι καλύτερες συμβουλές για τα Sausage Balls

Μπορείτε να τα πλάσετε με τα χέρια, φορώντας γάντια, αλλά ένα μίξερ βάσης με το εξάρτημα ανάμειξης μπορεί να σας βοηθήσει.

Μην προσθέτετε το γάλα αμέσως.

Περιμένετε να δείτε πόσο υγρό είναι το μείγμα μόλις συνδυάσετε το λουκάνικο, το τυρί και το μείγμα για μπισκότα.

Μην χρησιμοποιήσετε τυρί τριμμένο σε σακούλα για αυτά.

Το φρεσκοτριμμένο τυρί θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας υγρής, αφράτης υφής.

Χρησιμοποιήστε καυτερό λουκάνικο για επιπλέον πικάντικη γεύση.

Ετοιμάστε τα για μπραντς ή «βραδινό-πρωινό» (brinner) με σιρόπι σφενδάμου για ντιπ.

Ένα σκουπ (κουτάλι) για μπισκότα κάνει το πλάσιμο των μπαλών πολύ πιο εύκολο. Κρατήστε ένα μικρό μπολ με ζεστό νερό κοντά για να βουτάτε το σκουπ, ώστε να μην κολλάει.

Το αντικολλητικό χαρτί είναι απαραίτητο κατά το ψήσιμο για να μην κολλήσουν και να διατηρήσουν τα μπαλάκια λουκάνικου το σχήμα τους. Αυτά μπορούν να φτιαχτούν από πριν, να καταψυχθούν και μετά να ψηθούν όταν είστε έτοιμοι.

Η καλύτερη συνταγή για Sausage Balls

Υλικά

450 γραμμάρια παλαιωμένο τσένταρ σε κομμάτι, τριμμένο

2 φλιτζάνια μείγμα για μπισκότα (biscuit mix), όπως Bisquick

450 γραμμάρια χοιρινό λουκάνικο

1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένο σχοινόπρασο (chives)

¼ φλιτζανιού (περίπου 60 ml) γάλα, αν χρειαστεί

Σάλτσα μπάρμπεκιου, για το σερβίρισμα

Πικάντικη καστανή μουστάρδα, για το σερβίρισμα

Οδηγίες