Λαχταριστά κεφτεδάκια με μόλις 5 συστατικά, έτοιμα σε λιγότερο από 30 λεπτά

Η συνταγή του Jamie Oliver εμπνευσμένη από την Θεσσαλονίκη

Ο διάσημος σεφ Jamie Oliver μοιράζεται την απλή αυτή συνταγή για παραδοσιακούς κεφτέδες από αρνίσιο κρέας.

Η συνταγή είναι από το βιβλίο του Jamie, “5 Ingredients Mediterranean”, και χρειάζεται λιγότερο από μισή ώρα.

Είναι το ιδανικό ορεκτικό για μια τετραμελή οικογένεια. Η παραδοσιακή συνταγή συνδυάζεται ιδανικά με τζατζίκι και σάλτσα με δυόσμο, όπως και με κόκκινες πιπεριές και λεμόνι – με έμπνευση από την εμπειρία του Jamie Oliver από την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη.

 Ο Jamie περιγράφει την εμπειρία του με την ελληνική κουζίνα στην ιστοσελίδα του, γράφοντας:

 “Κάνοντας βόλτες στην γεμάτη κόσμο Θεσσαλονίκη, είδα πολλές διαφορετικές εκδοχές σε σχήματα και μεγέθη και όλα αυτά, μου έδωσαν την έμπνευση για αυτό του απλά όμορφο πιάτο – έναν εξαιρετικό μεζέ ή ορεκτικό πιάτο”.

Η συνταγή του Jamie Oliver για κεφτεδάκια με 5 συστατικά

Υλικά

Ένα λεμόνι

1 δοχείο (200γρ) τζατζίκι

 Μια δέσμη δυόσμου

Μισό βάζο (460γρ) ψητές κόκκινες πιπεριές

400γρ κιμά από αρνί

Εκτέλεση

  • Ξεκινάμε τρίβοντας λεπτά τη φλούδα του λεμονιού και στύβουμε το μισό από το χυμό του σε ένα μπλέντερ.
  • Προσθέτουμε το τζατζίκι και τα περισσότερα φύλλα του δυόσμου και τα χτυπάμε μέχρι να γίνει μια λεία σάλτσα.
  • Αλατοπιπερώνουμε.
  • Στραγγίζουμε και ψιλοκόβουμε μία από τις πιπεριές, την βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το υπόλοιπο ξύσμα του λεμονιού, τον κιμά από αρνί και αλατοπίπερο.
  • Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια χωρίζουμε το μείγμα σε 8 μέρη, πλάθοντας τα σε μακρόστενα, οβάλ κεφτεδάκια.
  • Ζεσταίνουμε μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε τα κεφτεδάκια.
  • Τα τηγανίζουμε για 10 λεπτά, γυρίζοντας τα τακτικά μέχρι να ροδίσουν καλά.
  • Στραγγίζουμε και κόβουμε την υπόλοιπη πιπεριά και την προσθέτουμε στο τηγάνι για τα τελευταία 2 λεπτά.
  • Κόβουμε τις υπόλοιπες φέτες λεμονιού για να τις στίψουμε από πάνω και μοιράζουμε τη σάλτσα σε 4 πιάτα.
  • Βάζουμε τα κεφτεδάκια πάνω από τη σάλτσα, προσθέτουμε τις πιπεριές, το ξύσμα λεμονιού και τα φύλλα του δυόσμου.

ΠΗΓΗ enikos.gr

