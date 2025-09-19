Στις 23-10 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ τρόμου "Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς"

Η ταινία τρόμου με τίτλο «Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς - SHELBY OAKS» που είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του καταξιωμένου κριτικού κινηματογράφου Κρις Στάκμαν-Chris Stuckmann, μία μοντέρνα και τρομακτική προσθήκη στον κόσμο του horror σινεμά, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Τhe Film Group, στις 23 Οκτωβρίου 2025 και αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Η ταινία ακολουθεί τη Μία (Καμίλ Σάλιβαν), καθώς αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι (Σάρα Ντερν), η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, “Paranormal Paranoids”. Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.

Πρωταγωνιστούν οι: Καμίλ Σάλιβαν (Hunter Hunter, The Disappearance), Σάρα Ντερν (Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες), Μπρένταν Σέξτον Γ' (Ballard, Poker Face), Μάικλ Μπιτς (Saw X, Tulsa King), Ρόμπιν Μπάρτλετ (The Fabelmans, Inside Llewyn Davis) και Κιθ Ντέιβιντ (The Princess and the Frog).

Μία παραγωγή του Μάικ Φλάναγκαν (Η Ζωή του Τσακ, Δόκτωρ Ύπνος, The Haunting of Hill House).

Όπως διαβάσαμε, το φιλμ "Shelby Oaks" πρωτοπροβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο 28ο Fantasia International Film Festival στις 20 Ιουλίου 2024 και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις Αμερικανικές αίθουσες από την Neon στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Διάρκεια: 99 λεπτά.