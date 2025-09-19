Λαμπρός ο εορτασμός στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στην Ανθούπολη Πατρών

Με εξέχουσα λαμπρότητα και συμμετοχή χιλιάδων πιστών πραγματοποιήθηκε και φέτος ο τριήμερος εορτασμός της παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στην Ανθούπολη Πατρών.

Την Παρασκευή 12/9/2025 τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία και την παραμονή της εορτής, Σάββατο 13/9, πανηγυρικός εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας. Την ημέρα της εορτής, την Κυριακή 14/9, τελέστηκε πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτέθηκε σε προσκύνημα απότμημα του Τιμίου Ξύλου και αγίων λειψάνων. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας τελέστηκε μεθέορτος εσπερινός με χαιρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό, στον οποίο χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. Χρύσανθος. Ακολούθησε περιφορά γύρω από το καθολικό της Μονής.

Η συνεχόμενη προσέλευση χιλιάδων πιστών κατά τη διάρκεια της τριήμερης πανήγυρης στην Ιερά Μονή ήταν πολύ μεγάλη σε σημείο που δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση και αναγκάστηκαν να προσέλθουν πεζοί από μεγάλη απόσταση. Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον χώρο για να παρευρεθούν στις Ιερές Ακολουθίες και να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ζιροβίτισσας, εικόνα απαράμιλλης ομορφιάς και σπάνιας τεχνοτροπίας, η οποία μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τους Αγίους Τόπους, φιλοξενείται στο καθολικό της Ιεράς Μονής από το έτος 2020 και αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης των ευλαβών προσκυνητών.

Η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στην Ανθούπολη εκφράζει δημοσίως θερμές ευχαριστίες στους πιστούς που παρευρέθηκαν και φέτος στον λαμπρό εορτασμό. Ο Τίμιος Σταυρός να σκεπάζει, να παρηγορεί και να ενισχύει κάθε πιστό στον πνευματικό του αγώνα.

Στο μοναστήρι τελείται κάθε εβδομάδα Θεία Λειτουργία τις Κυριακές και Ιερά Αγρυπνία με παράκληση κάθε Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της Ι. Μονής.