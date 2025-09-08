Πρωτιά στο Αμερικάνικο box office για το φιλμ τρόμου "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία"

Τα φιλμ τρόμου έχουν σταθερό κοινό και στην συγκεκριμένη περίπτωση του franchise “The Conjuring-To Κάλεσμα” η επιτυχία εθεωρείτο δεδομένη. Οι προσδοκίες για τη νέα ταινία “The Conjuring: Last Rites-Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία" την ήθελαν να κάνει ξεκίνημα στο Αμερικάνικο box office την περασμένη Παρασκευή 5-9 γύρω στα 50 με 60 εκατ. δολάρια.

Τελικά το φιλμ της Warner Bros πήρε πολύ μεγαλύτερη πρωτιά με εισπράξεις 83 εκατ. δολαρίων σε 3.802 αίθουσες, νούμερο που έκανε αίσθηση, συνα κόμη άλλα 104 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο για το 3ήμερο 5-7/9/2025.

Αυτό το ξεκίνημα αποτελεί όπως διαβάσαμε στο variety, νέο ρεκόρ για την Warner Bros. & την New Line όσον αφορά στο σύμπαν του “Conjuring” καθώς το "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία" ξεπέρασε το νούμερο της spinoff ταινίας του 2018 “The Nun-Η Καλόγρια” που στο 1ο της 3ήμερο στις ΗΠΑ είχε κάνει 53.8 εκατ. δολάρια.

Επίσης τα 83 εκατ. δολάρια του φιλμ "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία" θεωρούνται ήδη το υψηλότερο άνοιγμα ταινίας τρόμου για το τρέχον έτος 2025 ξεπερνώντας κατά πολύτα 51,6 εκατ. του “Final Destination: Bloodlines” τον περασμένο Μάιο. Επίσης είναι το 3ο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του είδους. Προηγούνται 2 άλλοι τίτλοι επίσης του στούντιο της Warner Bros. titles, το “It” του 2017 με 123 εκατ. δολάρια & το “It: Chapter Two” το 2019 με 91 εκατ. δολάρια.

Παρά τις συγκρατημένες κριτικές, κάτι που σχεδόν πάντα συμβαίνει σε φιλμ τρόμου, η ταινία σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τον Patrick Wilson και την Vera Farmiga, δύο αξιόλογους ηθοποιούς να υποδύονται και πάλι τους ρόλους των ερευνητών μεταφυσικών συμβάντων, Ed και Lorraine Warren, οι οποίοι εδώ παλεύουν να τιθασεύσουν - καταβάλλουν έναν δαίμονα από ένα οικογενειακό σπίτι.

"Λειτουργώντας λιγότερο ως ένας δυνατός «επικήδειος λόγος» και περισσότερο ως ένα τελευταίο ξεφούσκωμα, το τελευταίο μέρος του δημοφιλούς franchise τρόμου το μόνο που αφήνει πίσω του είναι η ανάμνηση του πόσο καλύτερο θα μπορούσε να ήταν", έγραψε στην κριτική του το flix.gr.

Να προσθέσουμε πως η ταινία αυτή διαφημίστηκε ως η τελική στο σύμπαν τρόμου του “Conjuring” αν και κάτι τέτοιο μετά την μεγάλη εμπορική επιτυχία του φιλμ "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία" μάλλον δεν μοιάζει πιστευτό.