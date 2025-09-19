Με την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας του Γ. Λάνθιμου "Βουγονία" ξεκινούν οι Νύχτες Πρεμιέρας

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιήσει την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την πανελλήνια πρώτη προβολή της φαντασμαγορικής ταινίας "Βουγονία", που είναι το ολοκαίνουριο φιλμ του διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου.

Με σεβασμό στην ιστορία τους και βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, οι ξεχωριστές 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, ξεκινούν το κινηματογραφικό τους ταξίδι με τον πιο λαμπερό και ταιριαστό τρόπο, την πλέον αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Από τις πιο απολαυστικές και δεξιοτεχνικά σκηνοθετημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, με μια θαυμάσια Έμμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η «Βουγονία» εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει ακόμη περισσότερο ο ερχομός του COVID. Ισορροπώντας επιτυχημένα ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρίας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους, ώστε να έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

Ξεκινώντας σπαρταριστά από μια πλοκή που διερωτάται για τους κινδύνους που κρύβει η (παρ)ερμηνεία της αλήθειας σε ένα σημερινό κόσμο ο οποίος επιμένει να την διαστρεβλώνει διαρκώς, ο Λάνθιμος σπρώχνει την ιστορία του να απογειωθεί σε ένα ντελιριακό τρίτο μέρος που θα επιχειρήσει να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα το οποίο τόσες φορές ως τώρα έχει διατυπωθεί κινηματογραφικά: αξίζει τελικά στην ανθρωπότητα να σωθεί και της επιτρέπεται να διαιωνίζεται έπειτα από τις τόσες αμαρτίες και ατασθαλίες που κατά συρροή διαπράττει;

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου 2025. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.

Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στα site aiff.gr και cinemagazine.gr και η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.

Όπως επίσης έγινε γνωστό, στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας θα φιλοξενηθούν ο τιμημένος με 3 Όσκαρ α' ανδρικής ερμηνείας, Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις καθώς και ο 75χρονος Ιρλανδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος, που επίσης έχει κερδίσει Όσκαρ (καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για το "The Crying Game-Το Παιχνίδι των λυγμών"), Νιλ Τζόρνταν.

*Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ