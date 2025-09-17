Ο Γιώργος Λάνθιμος κλωνοποιεί τη Σκάρλετ Γιόχανσον στο νέο σουρεαλιστικό σποτ της Prada

Με το χαρακτηριστικό του στίγμα και τη μοναδική του αισθητική, ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει τη σκηνοθεσία στη νέα καμπάνια της Prada για την τσάντα της, Galleria.

Πρωταγωνίστρια -για τρίτη φορά ως το πρόσωπο της Galleria- είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον

Η μικρού μήκους ταινία, με τίτλο Ritual Identities, θυμίζει μία σύγχρονη εκδοχή του Φρανκενστάιν στην οποία κυριαρχούν το σουρεαλιστικό χιούμορ, οι έντονες εικόνες και η γοτθική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν τις ταινίες του Έλληνα σκηνοθέτη.

Στο σποτ, η Γιόχανσον ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο πρώτος παρουσιάζεται ως γκουρού – ή μάγισσα – που δίνει οδηγίες για την εκτέλεση ενός παράξενου τελετουργικού, με συστατικά όπως «πρωινό αεράκι – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, ούτε πριν τις 5 το πρωί, νερό βροχής που στάζει από μια μη ανθισμένη κερασιά, στάχτη ενός μουσικού κομματιού – οποιοδήποτε τραγούδι μιλάει για αγάπη ή πόνο, ένα κομμάτι πορσελάνης από ένα σπάνιο, αρχαίο κινέζικο βάζο και τρεις σταγόνες αίμα που λαμβάνονται τη νύχτα,

Παράλληλα, η κάμερα την ακολουθεί στη Νέα Υόρκη να συγκεντρώνει τα αντικείμενα μέσα σε μια τσάντα Galleria: τινάζοντας τα κλαδιά ενός δέντρου, σηκώνοντας την τσάντα στον άνεμο και «κατά λάθος» σπάζοντας ένα βάζο σε αντικερί για να κρατήσει ένα θραύσμα.

Στο τέλος, όταν όλα τα αντικείμενα τοποθετούνται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, εμφανίζεται μια τρίτη Γιόχανσον, σαν ένα εκλεπτυσμένο, καλοντυμένο πλάσμα τύπου Φρανκενστάιν, που αποπνέει κομψότητα και δύναμη.

Δείτε την καμπάνια της Prada: