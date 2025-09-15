Ο Sean Astin του "Lord of the Rings", εκλέχθηκε νέος πρόεδρος στο Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Goonies» του Richard Donner (1985) και της κινηματογραφικής τριλογίας επικής φαντασίας «Lord of the Rings-Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον, Σον Άστιν-Sean Astin που είναι γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου 1971 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξελέγη νέος πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).

Η Μισέλ Χαρντ εξελέγη γραμματέας - ταμίας του οργανισμού, που εκπροσωπεί ηθοποιούς και καλλιτέχνες του ραδιοφώνου και του κινηματογράφου. Ο Σον Άστιν νίκησε τον Τσακ Σλάβιν με ποσοστό 71% έναντι 21%.

Σε νεαρή ηλικία ο Σον Άστιν είχε υποδυθεί τον Mikey Walsh στη μεγάλη εμπορική επιτυχία The Goonies (1985), τον Billy Tepper στο Toy Soldiers (1991) και ακολούθησε το "Rudy" το 1993, ένα Αμερικανικής παραγωγής βιογραφικό, αθλητικό φιλμ σε σκηνοθεσία David Anspaugh.