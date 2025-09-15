Ο Sean Astin του "Lord of the Rings", εκλέχθηκε νέος πρόεδρος στο Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

Ο 54χρονος Καλιφορνέζος ηθοποιός επικράτησε για νέος πρόεδρος στο SAG-AFTRA, του Τσακ Σλάβιν με ποσοστό 71% έναντι 21%
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Goonies» του Richard Donner (1985) και της κινηματογραφικής τριλογίας επικής φαντασίας «Lord of the Rings-Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον, Σον Άστιν-Sean Astin που είναι γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου 1971 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξελέγη νέος πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).
Η Μισέλ Χαρντ εξελέγη γραμματέας - ταμίας του οργανισμού, που εκπροσωπεί ηθοποιούς και καλλιτέχνες του ραδιοφώνου και του κινηματογράφου. Ο Σον Άστιν νίκησε τον Τσακ Σλάβιν με ποσοστό 71% έναντι 21%.
Σε νεαρή ηλικία ο Σον Άστιν είχε υποδυθεί τον Mikey Walsh στη μεγάλη εμπορική επιτυχία The Goonies (1985), τον Billy Tepper στο Toy Soldiers (1991) και ακολούθησε το "Rudy" το 1993, ένα Αμερικανικής παραγωγής βιογραφικό, αθλητικό φιλμ σε σκηνοθεσία David Anspaugh.
Ο συμπαθής και καλός ηθοποιός διαδέχεται στη θέση του προέδρου του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, την Fran Drescher.
Για όσους δεν το γνωρίζουν και το θυμίζει η ανάρτηση του Associated Press, ο Astin είναι γιος της αξέχαστης, τιμημένης με Όσκαρ ηθοποιού για το "The Miracle Worker", Patty Duke (1946-2016) και του John Astin, που είχε παίξει στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1960, “The Addams Family”.
Μάλιστα η Patty Duke είχε διατελέσει πρόεδρος στο Screen Actors Guild την περίοδο 1985-1988.
*O Sean Astin παρέστη στην πρεμιέρα του φιλμ "The Choral" σε σκηνοθεσία Nicholas Hytner & σενάριο Alan Bennett, στο Roy Thomson Hall που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Toronto στον Καναδά στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
Στον "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών".
