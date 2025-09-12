Στις 25-9 καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Πρόκειται για την 10η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον του "Θα Χυθεί Αίμα" & βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Οσκαρικό ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Στις νέες ταινίες που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον είναι το φιλμ "One Battle After Another-Μια Μάχη Μετά την Άλλη" σε σκηνοθεσία του 55χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson που το σενάριο βασίζεται χαλαρά στο μυθιστόρημα "Vineland" του Thomas Pynchon που πρωτοκυκλοφόρησε το 1990.
Η ταινία, το τρέιλερ της οποίας ήδη παίζεται στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, προγραμματίζεται να βγει στις αίθουσες της χώρα μας στις 25-9-2025 ταυτόχρονα με την κυκλοφορία της στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.
Διανομή από την Tanweer.
Πρόκειται για την δέκατη (10η) ταινία του ιδιαίτερου σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα") και βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον βραβευμένο με Όσκαρ α' ανδρικού, σούπερ σταρ ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κάπριο.
Η ακριβής πλοκή του φιλμ παραμένει ασαφής, ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο Πολ Τόμας Άντερσον είναι επηρεασμένος από το "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον έχει εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα-Inherent Vice" το 2014 με τον Γιοακίν Φίνιξ.
Η επίσημη σύνοψη του μυθιστορήματος είναι η εξής: "1984, Βόρειος Καλιφόρνια. Μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60.
Τα κοινόβια, τα ναρκωτικά, η αθωότητα των νέων, η κυβερνητική κακοήθεια πρωταγωνιστούν. Ο συγγραφέας, μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής για μία παράσταση που μόνον ένας Ιερώνυμος Μπος θα μπορούσε να δώσει".
Το φιλμ χαρακτηρίζεται ως ένα επικό, περιπετειώδες φιλμ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Εκτός από τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη εντυπωσιακή διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως η 33χρονη Αμερικανίδα μουσικός και ηθοποιός Αλάνα Χάιμ, ο 65χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν, ο 58χρονος ηθοποιός Μπενίσιο ντελ Τόρο (Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου το 2000 για το φιλμ "Traffic") και η 54χρονη Αφροαμερικανή ηθοποιός Ρετζίνα Χολ-Regina Hall.
O Πολ Τόμας Άντερσον μετά το σκηνοθετικό του ντεμπούτο "Hard Eight" (1996) που είχε κάνει πρεμιέρα στο φημισμένο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα, γνώρισε μεγάλη επιτυχία τόσο καλλιτεχνική όσο και εμπορική χάρη στις ταινίες του "Boogie Nights" (1997), και "Magnolia" (1999) όπου ήταν εκπληκτικός ο Τομ Κρουζ.
Το φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" με διάρκεια 160 λεπτά και φημολογούμενο κόστος 130 εκατ. δολάρια, το περιμένουμε για προβολή όταν βγει και στις Πατρινές κινηματογραφικές αίθουσες.
Για την συγκεκριμένη ταινία ήδη εξέφρασε τον ενθουσιασμό του ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ
