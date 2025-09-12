Στις 25-9 καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Στις νέες ταινίες που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον είναι το φιλμ "One Battle After Another-Μια Μάχη Μετά την Άλλη" σε σκηνοθεσία του 55χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson που το σενάριο βασίζεται χαλαρά στο μυθιστόρημα "Vineland" του Thomas Pynchon που πρωτοκυκλοφόρησε το 1990.

Η ταινία, το τρέιλερ της οποίας ήδη παίζεται στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, προγραμματίζεται να βγει στις αίθουσες της χώρα μας στις 25-9-2025 ταυτόχρονα με την κυκλοφορία της στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.

Διανομή από την Tanweer.

Πρόκειται για την δέκατη (10η) ταινία του ιδιαίτερου σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα") και βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον βραβευμένο με Όσκαρ α' ανδρικού, σούπερ σταρ ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η ακριβής πλοκή του φιλμ παραμένει ασαφής, ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο Πολ Τόμας Άντερσον είναι επηρεασμένος από το "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον έχει εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα-Inherent Vice" το 2014 με τον Γιοακίν Φίνιξ.

Η επίσημη σύνοψη του μυθιστορήματος είναι η εξής: "1984, Βόρειος Καλιφόρνια. Μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60.

Τα κοινόβια, τα ναρκωτικά, η αθωότητα των νέων, η κυβερνητική κακοήθεια πρωταγωνιστούν. Ο συγγραφέας, μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής για μία παράσταση που μόνον ένας Ιερώνυμος Μπος θα μπορούσε να δώσει".

Το φιλμ χαρακτηρίζεται ως ένα επικό, περιπετειώδες φιλμ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Εκτός από τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη εντυπωσιακή διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως η 33χρονη Αμερικανίδα μουσικός και ηθοποιός Αλάνα Χάιμ, ο 65χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν, ο 58χρονος ηθοποιός Μπενίσιο ντελ Τόρο (Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου το 2000 για το φιλμ "Traffic") και η 54χρονη Αφροαμερικανή ηθοποιός Ρετζίνα Χολ-Regina Hall.