Ζητούν από τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας

Με θέμα την «Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με έμψυχο δυναμικό κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου 2025», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων - Ε.Α.Υ. Αχαΐας απευθύνθηκε με έγγραφο της στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

κ. Υπουργέ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, όπως γνωρίζετε, αστυνομεύει την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ο μόνιμος πληθυσμός της, με βάση την τελευταία απογραφή, ξεπερνάει τις 300.000. Σε ετήσια βάση διαμένουν προσωρινά ή διερχονται ως επισκέπτες, πληθυσμός υπερδιπλάσιος των μόνιμων κατοίκων της, είτε για να επισκεφτούν την Αχαΐα, είτε για να ταξιδέψουν μέσω της αεροπορικής διασύνδεσης με το αεροδρόμιο Αράξου είτε μέσω της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης με τα λιμάνια της Ιταλίας και των νησιών του Ιονίου. Γίνεται λοιπόν ευκόλως αντιληπτό ότι απαιτείται ικανός αριθμός αστυνομικών για την αστυνόμευση της περιοχής.

Επίσης λόγω της μειωμένης ενίσχυσής της κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις των προηγούμενων ετών αλλά και των αυξημένων ορίων ηλικίας των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων, μεγάλος αριθμός των οποίων έχει συμπληρώσει ή θα συμπληρώσει τα όρια συνταξιοδότησης (περίπου 140 άτομα τους επόμενους δεκαπέντε μήνες), απαιτεί άμεσα γενναία ενίσχυσή της, με επιπλέον προσωπικό.

Πέραν των ανωτέρω, στους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας, διαμένουν σε καταυλισμούς, χιλιάδες άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που συνήθως λόγω των συνθηκών διαβίωσης, του τρόπου ζωής, της μόρφωσης, της κοινωνικής απομόνωσης και ανισότητας, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής στην εγκληματικότητα, είτε ως θύματα είτε ως δράστες.

Επιπλέον, η πόλη της Πάτρας, λόγω του πολεοδομικού σχεδιασμού της και της αυξανόμενης οικιστικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, παρουσιάζει αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες οι οποίες σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας, δημιουργούν αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις στο προσωπικό της Τροχαίας Πατρών, το οποίο είναι αναγκασμένο σε καθημερινή βάση να διαθέτει μεγάλες δυνάμεις, για την ρύθμιση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, με την λειτουργία του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, αυξήθηκε το εθνικό οδικό δίκτυο, ως τομέας αστυνόμευσης του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας και ως εκ τούτου απαιτείται η αύξηση των οργανικών του θέσεων και η στελέχωση του, με επιπλέον προσωπικό, για την επαρκή αστυνόμευσή του.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, πρόθεση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η ίδρυση, Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, αποτελούμενο από δύο διμοιρίες που θα συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την καλύτερη αστυνόμευση της πόλης μας. Η στελέχωση του συγκεκριμένου Τμήματος θα αυξήσει τις απαιτήσεις για νέο προσωπικό καθώς οποιαδήποτε αναζήτηση, αστυνομικών από το ήδη υπάρχων προσωπικό θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην ομαλή λειτουργία λοιπών, υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Αξίζει να τονίζουμε ότι κατά την επίσκεψή σας στην Δυτική Αχαΐα αναγγείλατε την δημιουργία δύο Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας καθώς και δύο ομάδων ΔΙ.ΑΣ. με έδρα την Δυτική Αχαΐα και την αποκλειστική επάνδρωσή τους με νέο προσωπικό.

κ. Υπουργέ,

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με νέο αστυνομικό προσωπικό στις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις. Μία τέτοια ενίσχυση θα συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, θα αποσυμφορήσει τα καθημερινά καθήκοντα και θα διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.

Με την ελπίδα ότι θα ικανοποιήσετε το αίτημά μας, αναμένουμε τις ενέργειες σας.

Για το Διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος Γεώργιος Αγγελόπουλος.