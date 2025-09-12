Το βραβευμένο στις Κάννες φιλμ "Sentimental Value-Συναισθηματική Αξία" ξεκίνησε να προβάλλεται

H ταινία με τίτλο "Συναισθηματική Αξία - Affeksjonsverdi - Sentimental Value" του 51χρονου Δανο-νορβηγού σκηνοθέτη Γιοακίμ Τρίερ-Joachim Trier, που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, και αποτελεί την επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, ξεκίνησε να προβάλλεται στις αίθουσες της Αθήνας την Πέμπτη 11-9-2025 σε διανομή της Spentzos Film.

"Η πιο προσωπική ίσως ταινία του Νορβηγού δημιουργού εξερευνά τα εύθραυστα θεμέλια του οικοδομήματος που είναι η οικογένεια, αλλά και του σπιτιού που όλοι βρίσκουμε στο σινεμά", έγραψε στην κριτική του το flix.gr.

Πρωταγωνιστούν η 37χρονη Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ράινσβε, ο 74χρονος Στέλαν Σκάρσγκορντ, η Ίνγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ελ Φάνινγκ, κ.α.

Διάρκεια: 135 λεπτά.

Πρόκειται για συμπαραγωγή της Νορβηγίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδία & του Ηνωμένου Βασιλείου 2025.

Η νέα ταινία του Joachim Trier, με τους Stellan Skarsgård, Renate Reinsve & Elle Fanning, είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Η προηγούμενη ταινία του Νορβηγού βραβευμένου σκηνοθέτη, "The Worst Person in The World", είχε κάνει πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό τμήμα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών του 2021, ενώ προτάθηκε για δύο Βραβεία Όσκαρ, καθώς και για BAFTA καλύτερου α' γυναικείου ρόλου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

«Ένα αυτοαναφορικό, συναισθηματικά πολυεπίπεδο φιλμ που εξερευνά τις οικογενειακές εντάσεις και τη νοσταλγία του κινηματογράφου.» – The Guardian

«Ένα ευαίσθητο δράμα που εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις και τη δύναμη της τέχνης. Οι ερμηνείες των Reinsve και Skarsgård προσδίδουν ιδιαίτερη τρυφερότητα στην αφήγηση.» – Screen Daily

«Το μπεργκμανικό οικογενειακό δράμα του Joachim Trier είναι μια αδελφική ερμηνεία με την υπέροχη Renate Reinsve (αλλά ο Stellan Skarsgård κλέβει την παράσταση)» – Deadline

«Το σοφό και εκστατικά συγκινητικό οικογενειακό πορτρέτο του Joachim Trier αναζητά οικειότητα μέσω της κινηματογράφησης… Ένα πραγματικά συγκλονιστικό, κινηματογραφικό έργο» – IndieWire