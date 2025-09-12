Στη Δίβρη κινδυνεύει να κλείσει το ιστορικό σχολείο της περιοχής

Αυτές τις μέρες πήρε μεγάλη δημοσιότητα το σπουδαίο γεγονός ότι με την φροντίδα της δασκάλας και του παπά του ορεινού χωριού Φουρνά στην Ευρυτανία και με την βοήθεια του Δήμου, του Μητροπολίτη και άλλων, έγινε το θαύμα. Χτύπησε και πάλι το κουδούνι του Σχολείου αφού μετανάστευσαν στο χωριό αυτό δύο οικογένειες με παιδιά, γιατί τους παραχώρησαν σπίτι, βρήκαν δουλειά οι γονείς και τους αγκάλιασαν στοργικά οι ντόπιοι κάτοικοι!!!....

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στο πάλαι ποτέ ιστορικό κεφαλοχώρι της δικής μας Δίβρης. Το Δημοτικό Σχολείο μας που κάποτε είχε 200-300 ή 400 παιδιά, τον περασμένο χρόνο είχε μόνο 10 παιδάκια (!!!)... Για φέτος δεν ξέρω. Και φυσικά κάθε χρόνο λιγοστεύουν και σε λίγο θα κλείσει ένα απο τα αρχαιότερα και σημαντικότερα Σχολεία της Δίβρης που ως γνωστόν λειτούργησε απο το 1828 και ήταν το Πρώτο Δημόσιο Σχολείοτης Ηλείας!!!....

Γιατί λοιπόν δεν γίνεται μια κίνηση όπως αυτή στα Φουρνά Ευρυτανίας; Εκεί υπήρχε η δασκάλα και ο παπάς, υπήρχε Κοινοτάρχης και Δήμαρχος, υπήρχε Μητροπολίτης, υπήρχαν κάτοικοι.... Γιατί λοιπόν να μην υπάρχουν και να κινητοποιηθούν στην Δίβρη; Γιατί να μην γίνουν ανάλογες ενέργειες δικές μας να καλέσουμε οικογένειες να εγκατασταθούν μόνιμα στην Δίβρη που έχει όλα τα προσόντα για να εγκατασταθούν οικογένειες ( πολύ περισσότερα απο τα Φουρνά).... Επομένως κάτι μας λείπει και ας μην επιχειρήσω να αναλύσω εδώ τι μας λείπει και ποιοι είμαστε εμείς, γιατί θα στενοχωρήσω πολλούς...

Μάλιστα μαθαίνω κάτι το συνταρακτικό, ότι μια πολυμελής οικογένεια με 4 παιδιά φεύγει απο την Δίβρη και πηγαίνει στην Αθήνα (!!!..) γιατί εκεί λέει βρήκαν δουλειά οι γονείς!!!... Μάλιστα είχα την ευτυχία αυτά τα παιδάκια που θα στερηθούν τα Σχολεία μας, κάπου κάπου τα έβλεπα ως παιδίατρος (όπως έβλεπα και την μάνα τους όταν ήταν κι αυτή παιδί του Σχολείου!!)

Και εγώ ερωτώ, δεν θα μπορούσαν οι "άρχοντες" του Δήμου να διορίσουν τον πατέρα ή την μάνα (ή και τους δύο) στο Δήμο; Γιατί είναι γνωστό διορίζουν άλλους ρουσφετολογικά, ακόμη έχοντες και κατέχοντες (φωναχτό παράδειγμα -αν είναι αλήθεια- διόρισαν πλούσιο συμπολίτη, όπως λένε κάποιοι φαρμακόγλωσσοι....)!!!....

Αλλά και οι δάσκαλοι και καθηγητές μας, οι παπάδες μας, οι πολιτιστικοί φορείς και άλλοι "παράγοντες", γιατί δεν κάνουν αυτό που έκαναν οι συνάδελφοί τους στα Φουρνά Ευρυτανίας; Μήπως πρέπει να ανασκουμπωθούμε, να σώσουμε το Σχολείο μας;, αναφέρει στο κείμενο του ο Σωτήρης Χ. Σωτηρόπουλος, Παιδίατρος, Πρόεδρος του "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ ΔΙΒΡΗΣ".

*Η Λάμπεια, επίσης γνωστή ως Λαμπεία, καθώς και υπό την παλαιότερη ονομασία της ως Δίβρη, είναι ιστορικό κεφαλοχώρι της Ηλείας.