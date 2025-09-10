Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 11 έως και 17-9-2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας ξεχωρίζει "Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε" & το "Toy Story" της Pixar που επαναπροβάλλεται έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια αφότου πρωτοπαίχθηκε

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά "Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε - Downton Abbey: The Grand Finale" σε σκηνοθεσία του Σάιμον Κέρτις. Διανομή από την Tanweer. Ύστερα από 6 τηλεοπτικές σεζόν και δύο ταινίες, έφτασε η ώρα για τον αποχαιρετισμό του κοινού με την αριστοκρατική οικογένεια Κρόουλι που πρωτοστατεί στον "Πύργο του Ντάουντον". Η οικογένεια των ευγενών οδεύει πλέον στην ταραχώδη δεκαετία του ‘30, όταν νέες κρίσεις απειλούν την εσωτερική ισορροπία. Η Μαίρη παγιδεύεται σε ένα δημόσιο σκάνδαλο και παράλληλα, η οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι Κρόουλι βάζει σε κίνδυνο όλη την περιουσία και φυσικά, την εντυπωσιακή έπαυλή τους. Έτσι, καλούνται να βρουν τρόπο να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον πύργο του Ντάουντον. Πρόκειται για sequel - σίκουελ στο "Downton Abbey: A New Era" (2022) που είχε κάνει εισπράξεις 93 εκατ. δολαρίων και το 3ο και τελικό φιλμ στο Downton Abbey franchise. Παίζουν οι Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery-Μισέλ Ντόκερι, Paul Giamatti, Dominic West, η Elizabeth McGovern του Οσκαρικού φιλμ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ "Συνηθισμένοι Άνθρωποι", η Penelope Wilton & οι Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale και Arty Froushan. Διάρκεια: 123 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Toy Story" 30th Year Anniversary Η επανέκδοση του Toy Story της Disney και της Pixar με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων αφότου η ταινία ψηφιακού ανιμέισον πρωτοβγήκε στους κινηματογράφους, είναι γεγονός. Το αγαπημένο φιλμ θα προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες από τις 11 Σεπτεμβρίου, σε διανομή της Feelgood. Το "Toy Story" του Τζον Λάσιτερ - John Lasseter δεν είναι απλώς μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Είναι ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του σινεμά, καθώς αποτέλεσε το πρώτο πλήρως ψηφιακά σχεδιασμένο animation μεγάλου μήκους και έβαλε τα θεμέλια για την παγκόσμια κυριαρχία της Pixar. Από την πρώτη του προβολή το 1995, άλλαξε τα δεδομένα στο είδος και χάρισε στο κοινό έναν ολόκληρο νέο κινηματογραφικό κόσμο. Στην πρωτότυπη ξενόγλωσση κόπια ο Tim Allen δανείζει τη φωνή του στον Buzz Lightyear και ο Tom Hanks στον Woody. Διάρκεια: 81 λεπτά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια, οι φωνές των Τζίμη Πανούση και Αλκίνοου Ιωαννίδη έδωσαν μια μοναδική τοπική ταυτότητα στο τραγούδι «Εγώ κι εσύ μαζί», που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς, όπως διαβάσαμε. Η ταινία στην πρώτη προβολή της το 1995 έφτασε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 395 εκατ. δολάρια με μπάτζετ μόλις 30!

Αίθουσα 8 στις 20.00 καθημερινά "The Long Walk - H Μακριά Πορεία" Φιλμ τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2025 όπου συμπαραγωγός και σκηνοθέτης είναι ο Francis Lawrence ενώ το σενάριο του JT Mollner είναι βασισμένο σε ιστορία του Στίβεν Κινγκ που πρωτοκυκλοφόρησε το 1979. Σε μια μελλοντική δυστοπική εκδοχή των ΗΠΑ, το έθνος έχει χωριστεί στα δύο και είναι οικονομικά ρημαγμένο. Με αυτό το αποκαρδιωτικό φόντο, κάθε χρόνο ο στρατός διοργανώνει ένα βίαιο μαραθώνιο. Νεαροί άντρες που έχουν επιλεχθεί με κλήρωση, παίρνουν μέρος σε μια πολυήμερη πορεία, στην οποία ο νικητής κερδίσει αμύθητα πλούτη και τη δυνατότητα εκπλήρωσης μίας ευχής. Όποιος κουραστεί και σταματήσει, όμως, το πληρώνει με τη ζωή του. Πρωταγωνιστούν οι Κούπερ Χόφμαν και Ντέιβιντ Τζόνσον. Επίσης παίζουν οι Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Josh Hamilton, Judy Greer και ο Mark Hamill. Το "The Long Walk" (διανομή στη χώρα μας από την Σπέντζος Φιλμ) θα κυκλοφορήσει στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Lionsgate στις 12-9-2025. Διάρκεια: 108 λεπτά. Η ταινία είναι ακτάλληλη για κάτω των 18 ετών.

Αίθουσα 2 στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) Αίθουσα 6 στις 20.45 καθημερινά (με υπότιτλους) "Demon Slayer: Infinity Castle - To Κάστρο του Απείρου" Είναι η εποχή της δυναστείας των Taisho στην Ιαπωνία. Ο Tanjiro, ένα καλόκαρδο αγόρι που πουλάει κάρβουνο για να ζήσει, βρίσκει την οικογένειά του σφαγμένη από έναν δαίμονα, ενώ η μικρότερη αδελφή του, η Nezuko, η μόνη που επέζησε, έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα. Αν και συντετριμμένος από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, ο Tanjiro αποφασίζει να γίνει «κυνηγός δαιμόνων», ώστε να μπορέσει να ξαναγίνει άνθρωπος η αδελφή του και συνάμα να σκοτώσει τον δαίμονα που έσφαξε την οικογένειά του. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 150 λεπτά Κατηγορία: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Σκηνοθεσία: Haruo Sotozaki. Με τις φωνές των: Natsuki Hanae, Saori Hayami, Akari Kitô, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Reina Ueda. Σενάριο: Koyoharu Gotouge. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: Ιαπωνία, ΗΠΑ. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 1 στις 23.30 μόνο την Τετάρτη, Αίθουσα 2 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 17.20 μόνο την Τετάρτη και στις 20.10 και 23.00 καθημερινά "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία-The Conjuring: Last Rites" Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τη νέα Αμερικανικής παραγωγής ταινία υπερφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Chaves και σενάριο των Ian Goldberg, Richard Naing και David Leslie Johnson-McGoldrick. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 15 ετών. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ βγήκε ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ και έχει "σκίσει" εμπορικά. Σχεδόν 80.000 εισιτήρια στο 4ήμερο της πρεμιέρας του στην χώρα μας και 1η θέση στο box office ενώ στο εξωτερικό ήδη οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 210 εκατ. δολάρια. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε ξανά τους ηθοποιούς Patrick Wilson και Vera Farmiga. Το πρώτο "The Conjuring - Το Κάλεσμα" είχε βγει το 2013. Το franchise τρόμου "The Conjuring" έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο και προσοδοφόρο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να αγγίζουν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αίθουσα 8 στις 22.20 καθημερινά Αίθουσα 8 στις 20.30 και στις 23.10 καθημερινά "Weapons" To φιλμ τρόμου σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ- Zach Cregger με πρωταγωνιστές τους Josh Brolin, Julia Garner, Toby Huss και την Amy Madigan σε ρόλο έκπληξη, ήδη χαρακτηρίζεται το horror φιλμ της χρονιάς με τις παγκόσμιες εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 252,4 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία που έχει διάρκεια 128 λεπτά (διανομή από την Tanweer) έχει κόψει σε 3 εβδομάδες πάνω από 75.000 εισιτήρια. Γιατί εξαφανίστηκαν όλα τα παιδιά μιας και μόνο τάξης σε σχολείο στο Μέιμπρουκ ακριβώς στις 02.17 ματά τα μεσάνυχτα; Ο Ζακ Κρέγκερ δίνει τις απαντήσεις στην νέα του ταινία. Διάρκεια: 128 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 4 στις 17.15 το σαββατοκύριακο, και στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που ήδη "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 191,6 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία ξεκίνησε στη χώρα μας κόβοντας σε 142 αίθουσες πανελλαδικά, 28.933 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 17.00 το σαββατοκύριακο και στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στρουμφάκια: Η Ταινία - Smurfs" Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν. Σκηνοθεσία: Chris Miller Σενάριο: Pam Brady, Peyo Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από την Feelgood. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 88.211 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Πρόκειται για νέο reboot της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες του Peyo. Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ. Διάρκεια: 89 λεπτά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας ανέρχονται σε 117,3 εκατ. δολάρια.