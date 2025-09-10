Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 17-9-2025

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τις επόμενες μέρες έχει αποκλειστικά ταινίες τρόμου.

Aπό την Πέμπτη 11/9 έως και την Κυριακή 14/9/2025 με ώρα έναρξης 21:30, θα προβάλλεται το φιλμ τρόμου που ήδη γνωρίζει εμπορική επιτυχία «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία - The Conjuring: Last Rites" σε σκηνοθεσία του Μάικλ Τσάβες.

Καταλληλότητα: Κ15

Διάρκεια: 135 λεπτά

Κατηγορία: τρόμου

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/9/2025.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy, Elliot Cowan.

Σενάριο: Ian Goldberg, Richard Naing, David Leslie Johnson-McGoldrick.

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Η ταινία της Warner Bros., ήδη έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 210 εκατ. δολάρια ενώ στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας, έκοψε σε 134 αίθουσες πανελλαδικά, 78.353 εισιτήρια, ένα πράγματι θριαμβευτικό άνοιγμα.

Διανομή: Tanweer.

*Aπό την Δευτέρα 15/9 έως & την Τετάρτη 17/9 με ώρα έναρξης 21:30 θα προβάλλεται στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο το φιλμ τρόμου «Weapons» σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ που ήδη χαρακτηρίζεται το θρίλερ της χρονιάς από καλλιτεχνικής και εμπορικής άποψης. Στο εξωτερικό το "Weapons" που είναι επίσης της Warner Bros., έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 252,4 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας σύμφωνα με το flix.gr, σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 75.000 εισιτήρια.

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 128 λεπτά

Κατηγορία: Τρόμου

Ημερομηνία κυκλοφορίας:21/8/2025

Σκηνοθεσία: Zach Cregger.

Παίζουν οι ηθοποιοί:Josh Brolin, Julia Garner, Toby Huss, Έιμι Μάντιγκαν, Μπένεντικτ Γουόνγκ.

Σενάριο: Zach Cregger

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Γιατί εξαφανίστηκαν όλα τα παιδιά μιας και μόνο τάξης σε σχολείο στο Μέιμπρουκ ακριβώς στις 02.17 το βράδυ; Ο Ζακ Κρέγκερ δίνει τις απαντήσεις στην νέα του συναρπαστική και αγωνιώδη ταινία.

Διανομή: Tanweer.

Παραγωγή: Ρόι Λι, Ζακ Κρέγκερ, Μίρι Γιουν, Τζ. Ντι. Λίφσιτς, Ραφαέλ Μαργκιουλές.