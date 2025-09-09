Το "Father Mother Sister Brother" - Χρυσός Λέοντας στη Βενετία, στις αίθουσες από το Cinobo

Την ταινία υπογράφει σκηνοθετικά ο Τζιμ Τζάρμους - Επίσης από το Cinobo το πολυσυζητημένο φιλμ "Η Φωνή της Χιντ Ράτζαμπ" της Κάουθερ Μπεν Χανία που βραβεύτηκε στη Βενετία
Δύο από τις πιο συζητημένες κια συνάμα αξιόλογες ταινίες της χρονιάς που διακρίθηκαν με τα μεγαλύτερα βραβεία στη φετινή Κινηματογρφαική Μπιενάλε της Βενετίας, έρχονται σύντομα στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από το Cinobo.
Το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 με την απονομή των βραβείων της επιτροπής, και με τον Τζιμ Τζάρμους, τον σπουδαίο αυτό σκηνοθέτη του ανεξάρτητου Αμερικάνικου σινεμά να κάνει την έκπληξη και να κερδίζει το σημαντικότερο βραβείο, τον Χρυσό Λεόντα.
Ο μέγας μινιμαλιστής του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, όπως χαρακτηρίζεται, παρουσίασε στη Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας το καινούριο του φιλμ "Father Mother Sister Brother", χαρτογραφώντας με τον μοναδικό του τρόπο τις εντάσεις, τις συγκρούσεις και τις συναισθηματικές αποστάσεις που διαμορφώνουν τις οικογενειακές σχέσεις. Η ταινία που αποτελεί ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Γαλλία, εξερευνά τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς και τις αθέατες πτυχές της οικογενειακής δυναμικής.
Το "Father Mother Sister Brother" απέσπασε πολύ θερμές κριτικές από τον διεθνή Τύπο, τόσο για το έξυπνο χιούμορ και την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Τζάρμους, όσο και για αξιοζήλευτο καστ που αποτελείται από τους Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Μαγίμ Μπιάλικ, Ίντια Μουρ και Λούκα Σαμπάτ.
Η δεύτερη σημαντικότερη διάκριση του θεσμού, το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize), πήγε στο φιλμ "Η Φωνή Της Χιντ Ράτζαμπ - The Voice of Hind Rajab" της Κάουθερ Μπεν Χάνια - που έγινε το απόλυτο viral για τα 23 λεπτά χειροκρότημα που απέσπασε στην πρεμιέρα στη Βενετία.
Η ταινία επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία της εξάχρονης Χιντ Ρατζάμπ, που κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα τον Ιανουάριο του 2024 βρέθηκε παγιδευμένη σε ένα αυτοκίνητο με την οικογένειά της. Με αφαιρετική δύναμη και ανατριχιαστική ακρίβεια, η Κάουθερ Μπεν Χάνια φωτίζει μια άγνωστη πτυχή ενός αιματηρού πολέμου, αποσπώντας πλήθος φεστιβαλικών διακρίσεων. Η ταινία Η Φωνή Της Χιντ Ράτζαμπ συγκίνησε όσο καμία άλλη στη φετινή μπιενάλε, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στη βία και την αδικία και κάνοντας πιο δυνατές τις φωνές που συνήθως χάνονται μέσα στον θόρυβο του πολέμου. Η βραβευμένη ταινία της Κάουθερ Μπεν Χάνια σε παραγωγή των Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ και Ρούνεϊ Μάρα, αποτελεί την πιο αναμενόμενη κυκλοφορία του φετινού χειμώνα, αναμφίβολα.
Πέρα από το "Father Mother Sister Brother" του Τζιμ Τζάρμους και το "Η Φωνή Της Χιντ Ράτζαμπ" της Κάουθερ Μπεν Χάνια, το Cinobo εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα και δύο ακόμη ταινιών που συμμετείχαν στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας - του "Made in EU" του Στέφαν Κομαντάρεφ από τη Βουλγαρία, και του "Father" της Τερέζα Νβοτόβα από την Σλοβακία. Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν στις ελληνικές αίθουσες τον χειμώνα και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες στο cinobo.com.
Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ
