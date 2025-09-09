Το "Father Mother Sister Brother" - Χρυσός Λέοντας στη Βενετία, στις αίθουσες από το Cinobo

Δύο από τις πιο συζητημένες κια συνάμα αξιόλογες ταινίες της χρονιάς που διακρίθηκαν με τα μεγαλύτερα βραβεία στη φετινή Κινηματογρφαική Μπιενάλε της Βενετίας, έρχονται σύντομα στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από το Cinobo.

Το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 με την απονομή των βραβείων της επιτροπής, και με τον Τζιμ Τζάρμους, τον σπουδαίο αυτό σκηνοθέτη του ανεξάρτητου Αμερικάνικου σινεμά να κάνει την έκπληξη και να κερδίζει το σημαντικότερο βραβείο, τον Χρυσό Λεόντα.

Ο μέγας μινιμαλιστής του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, όπως χαρακτηρίζεται, παρουσίασε στη Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας το καινούριο του φιλμ "Father Mother Sister Brother", χαρτογραφώντας με τον μοναδικό του τρόπο τις εντάσεις, τις συγκρούσεις και τις συναισθηματικές αποστάσεις που διαμορφώνουν τις οικογενειακές σχέσεις. Η ταινία που αποτελεί ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Γαλλία, εξερευνά τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς και τις αθέατες πτυχές της οικογενειακής δυναμικής.

Το "Father Mother Sister Brother" απέσπασε πολύ θερμές κριτικές από τον διεθνή Τύπο, τόσο για το έξυπνο χιούμορ και την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Τζάρμους, όσο και για αξιοζήλευτο καστ που αποτελείται από τους Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Μαγίμ Μπιάλικ, Ίντια Μουρ και Λούκα Σαμπάτ.