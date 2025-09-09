Συμμετοχή του Τάκη Παπαδόπουλου στο 9ο Southeast Europe Energy Forum (SEEF2025)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ήταν προσκεκλημενος και συμμετείχε σε μία πολύ σημαντική διοργάνωση με διεθνή χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Δυτικής Ελλάδας ως πυλώνα ανάπτυξης και συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος έλαβε μέρος στο 9ο Ενεργειακό Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης – SEEF2025, (??? ????????? ?????? ?????? ?????) το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmChamGR) και η Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) σε στρατηγική συνεργασία με το Atlantic Council και το Global Energy Institute του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και το οποίο φιλοξένησε εισηγήσεις και συζητήσεις για τις ενεργειακές προκλήσεις και τις μελλοντικέςπροοπτικές, την πράσινη μετάβαση και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά την διάρκεια του Φόρουμ είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ιωάννη Σαρακάκη, και δήλωσε τα εξής:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με όραμα, σχέδιο και συνεργασίες που δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης. Η συμμετοχή μας σε διεθνή φόρουμ και συνόδους ενισχύει τη θέση μας, δίνει νέες δυνατότητες και προοπτικές στις επιχειρήσεις της περιοχής μας και δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας για το μέλλον».