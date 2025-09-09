Οι εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στους αγιασμούς των σχολείων

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2025-2026, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής θα βρεθούν κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους αγιασμούς σχολείων στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, θα εκπροσωπηθεί ως εξής:

· Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος στο 15ο Γυμνάσιο Πατρών, το Μουσικό Σχολείο, το 2ο Ειδικό Δημοτικό, το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης στο 6ο ΕΠΑΛ, το 2ο ΕΠΑΛ και το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λύκειο και στο 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Νίκος Κοροβέσης στο Γυμνάσιο & Λύκειο Βουναργου, και το ΕΕΕΕΚ Πύργου.

· Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Παϊσιος στο 1ο Γυμνάσιο & Λύκειο Ναυπάκτου, στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Ναυπάκτου, στο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου και στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στο 49οΔημοτικό Σχολείο και το 2ο Δημοτικό (Στρούμπειο) Πατρών.

· Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλοςστο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας θα μεταβεί στα Αρσάκεια Σχολεία.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος στο 1ο ΓΕΛ Πύργου.

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λίνος Μπλέτσας στο 2οΛύκειο Αγρινίου.

· Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.