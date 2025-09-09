Οι εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στους αγιασμούς των σχολείων

Την Πέμπτη 11-9-2025 - Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος θα πάει στο 15ο Γυμνάσιο Πατρών, στο Μουσικό Σχολείο, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό & στο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ
Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2025-2026, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής θα βρεθούν κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους αγιασμούς σχολείων στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, θα εκπροσωπηθεί ως εξής:
· Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος στο 15ο Γυμνάσιο Πατρών, το Μουσικό Σχολείο, το 2ο Ειδικό Δημοτικό, το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης στο 6ο ΕΠΑΛ, το 2ο ΕΠΑΛ και το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λύκειο και στο 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Νίκος Κοροβέσης στο Γυμνάσιο & Λύκειο Βουναργου, και το ΕΕΕΕΚ Πύργου.
· Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Παϊσιος στο 1ο Γυμνάσιο & Λύκειο Ναυπάκτου, στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Ναυπάκτου, στο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου και στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στο 49οΔημοτικό Σχολείο και το 2ο Δημοτικό (Στρούμπειο) Πατρών.
· Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλοςστο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας θα μεταβεί στα Αρσάκεια Σχολεία.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος στο 1ο ΓΕΛ Πύργου.
· Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λίνος Μπλέτσας στο 2οΛύκειο Αγρινίου.
· Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.
Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Θεόδωρος Βασιλόπουλος θα βρίσκεται στο 1ο Λύκειο Αμαλιάδας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr