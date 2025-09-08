Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: ''Ο Βαφτιστικός'' - Οπερέτα σε τρεις πράξεις

Την Τετάρτη 10-9-2025 στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 21.00
Η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη "Ο Βαφτιστικός" ζωντανεύει υπό τους ήχους της Ελληνικής Συμφωνιέτας (Sinfonietta Hellenica), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το έργο "Ο Βαφτιστικός" χαρακτηρίζεται από το διαχρονικό, σύγχρονο, πολυπρόσωπο, αστείο και ευαίσθητο ύφος του.
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, που εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://www.ticketservices.gr/
Λόγω της μεγάλης ζήτησης, θα δοθεί επιπλέον ένας περιορισμένος αριθμός δελτίων ελεύθερης εισόδου, πάντα με ηλεκτρονική κράτηση.
Συντελεστές:
Μουσική διδασκαλία / Διεύθυνση: Γιώργος Γαλάνης.
Σκηνοθεσία / Δραματουργική επεξεργασία / Σκηνικός χώρος: Σοφία Καψούρου
Ενορχήστρωση: Samy Elgazzar
Κατασκευή σκηνικού: Hot Kamin - Εστίες | Κήπος
Κοστούμια / Graphic-video designer: Δημήτρης Τζούκας
Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς
Κινησιολογική επιμέλεια: Ιωάννα Γκίκα
Φωτογραφίες: AlexKat Photography
Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Σούρσου
Σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Χαρμπίλας
Βιντεοσκόπηση: Στράτος Γιαννατσής.
Ηθοποιοί:
Βιβίκα: Λυδία Ζερβάνου
Ζαχαρούλης: Χρήστος Ραμμόπουλος
Χαρμίδης: Αντώνης Κορωναίος
Κική: Ελένη Δάβου
Συνταγματάρχης: Νικόλας Καραγκιαούρης
Κορτάσης / Μαρτής: Aντώνης Γκλαβάς
Μίμης: Γιάννης Βρυζάκης.
Τραγουδούν επίσης οι: Γαρυφαλλιά Μαρίνη, Ναταλία Ρουτσολιά, Πένυ Βισβάρδη, Θανάσης Σαντατσόγλου.
Χορωδία: Chorus Vivendi
Διδασκαλία χορωδίας: Γιάννης Βρυζάκης
Χορεύουν: Αντώνης Γκλαβάς, Φωτεινή Καρακώστα
Ορχήστρα: Ελληνική Συμφωνιέτα.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr