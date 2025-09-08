Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: ''Ο Βαφτιστικός'' - Οπερέτα σε τρεις πράξεις

Η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη "Ο Βαφτιστικός" ζωντανεύει υπό τους ήχους της Ελληνικής Συμφωνιέτας (Sinfonietta Hellenica), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο "Ο Βαφτιστικός" χαρακτηρίζεται από το διαχρονικό, σύγχρονο, πολυπρόσωπο, αστείο και ευαίσθητο ύφος του.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, που εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://www.ticketservices.gr/

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, θα δοθεί επιπλέον ένας περιορισμένος αριθμός δελτίων ελεύθερης εισόδου, πάντα με ηλεκτρονική κράτηση.