Nestlé: Η πρώην που «έκαψε» τον CEO - Αποκάλυψε την σχέση του με υπάλληλο

Για υπόθεση Καζανόβα κάνουν λόγο τα ελβετικά Μέσα Ενημέρωσης αναφερόμενα στην απόλυση από τη Nestle, του πρώην πλέον διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Laurent Freixe, καθώς όπως αποκαλύπτεται η παράνομη ερωτική του σχέση με υπάλληλο, καταγγέλθηκε από την πρώην ερωμένη του που και αυτή ήταν υπάλληλος της Nestle.

Και οι πρώην και η επόμενη τελικά απομακρύνθηκαν από την εταιρεία , ενώ ο Laurent Freixe, εκδιώχθηκε κακήν κακώς, αφού οι κρυφές ερωτικές σχέσεις με υφισταμένους/ες απαγορεύονται από το καταστατικό και τον κώδικα ηθικής της εταιρείας

Τα πραγματικά περιστατικά

Όλα ξεκίνησαν όταν έφθασε στα κεντρικά της εταιρείας μια ανώνυμη καταγγελία για την παράνομη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nestle με υφισταμένη του. Μετά τις έρευνες που έγιναν, αποδείχθηκε ότι η καταγγελία αυτή έγινε από την πρώην ερωμένη του Freixe που τον είχε συλλάβει σε ξενοδοχείο με άλλη γυναίκα, επίσης υπάλληλο. Αν και η εταιρεία έχει αρνηθεί να το επιβεβαιώσει.

Το σκάνδαλο ήταν τέτοιου μεγέθους που ο Freixe απολύθηκε αυτόματα και του αφαίρεσαν κάποια στιγμή ακόμα και το κινητό τηλέφωνο, ενώ δεν πήρε καμία αποζημίωση, παρά τα σχεδόν 40 χρόνια που δούλευε στην εταιρεία.

Αντίθετα η υπάλληλος που έκανε την καταγγελία και η οποία χαρακτηρίζεται από τα ελβετικά Μέσα ως η "κύρια ερωμένη", έχει πλέον αναλάβει νέα θέση σε άλλη μεγάλη εταιρεία. Τόσο εκείνη όσο και η δεύτερη γυναίκα που είχε σχέση με τον Freixe, έλαβαν ικανοποιητικές αποζημιώσεις από τη Nestle.

Η επίσημη ανακοίνωση της Nestlé ανέφερε ότι ο Freixe απομακρύνθηκε επειδή παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, δηλαδή δεν ενημέρωσε ως όφειλε την προσωπική του σχέση με άμεση υφιστάμενή του.