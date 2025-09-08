Το παρασκήνιο της απόλυσης του CEO της Nestle- Τον κατήγγειλε η ερωμένη του

Πιπεράτο φαίνεται ότι είναι το παρασκήνιο πίσω από την απόλυση του CEO της Nestle, Λοράν Φρέις, καθώς, σύμφωνα με ιστοσελίδα της Ζυρίχης, την ανάρμοστη σχέση με υπάλληλό του, την κατήγγειλε η... ερωμένη του!

Όπως αναφέρει η ελβετική ιστοσελίδα Inside Paradeplatz, η ερωμένη του Φρέις, η οποία ήταν επίσης στέλεχος της Nestle, έγινε έξαλλη αφού τον έπιασε σε ξενοδοχείο της Ζυρίχης με μια υφιστάμενή του, αποφασίζοντας να υποβάλει καταγγελία μέσω της ανώνυμης γραμμής επικοινωνίας της εταιρείας, η οποία προκάλεσε εσωτερική έρευνα.

Κατά την ίδια πηγή η καταγγελία και η έρευνα που ακολούθησε για τον 63χρονο Φρέις, προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση μέσα στην μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Nestle, Πολ Μπαλκ και ο αντιπρόεδρός της, Πάμπλο Ίσλα, φέρεται να εξευτέλισαν τον Φρέις προσωπικά αφού έμαθαν για τη σχέση λέγοντάς του ότι απολύεται «με άμεση ισχύ» ενώ εμφανίζονται να τον διέταξαν να παραδώσει το τηλέφωνό του αποκαλώντας τον «ψεύτη».

Η ελβετική ιστοσελίδα αναφέρει, επίσης, ότι η «βασική ερωμένη» του Φρέις έλαβε αποζημίωση λόγω της καταγγελίας ενώ πρόσφατα μετακινήθηκε σε υψηλή θέση σε άλλη μεγάλη εταιρεία.

Όσον αφορά τη δεύτερη υφιστάμενη και «πέτρα του σκανδάλου», αποχώρησε από την εταιρεία και έλαβε μεγάλη αποζημίωση που κανονίστηκε από τον απολυμένο CEO.

«Όλα όσα έπρεπε να ειπωθούν για το θέμα έχουν ειπωθεί και δεν θα εμπλακώ σε περαιτέρω εικασίες και υποθέσεις» αρκέστηκε να σχολιάσει εκπρόσωπος της εταιρείας όταν του ζητήθηκε από την ελβετική ιστοσελίδα να σχολιάσει το θέμα.

