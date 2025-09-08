Άγγελος Λάτσιος: Στην Άνδρο με αυτοκίνητο 70.000 ευρώ

Προσπαθεί να κρατήσει σε γενικότερο πλαίσιο χαμηλό προφίλ αλλά το ποιος είναι «φωνάζει» από χιλιόμετρα. Ο Άγγελος Λάτσιος, ο πρωτότοκος γιος της άλλοτε βασίλισσας της πρωινής ζώνης Ελένης Μενεγάκη, πέρασε φέτος, όπως και τα περισσότερα καλοκαίρια του, στο αγαπημένο νησί της οικογένειάς του, στην Άνδρο, να χαλαρώνει στο ξενοδοχείο που διατηρούν εκεί, το γνωστό σε όλους Όναρ.

Η κάμερα του Youweekly.gr τον πέτυχε το απόγευμα της Παρασκευής 5/9 στο λιμάνι του νησιού να αναμένει την παρέα του, η οποία ότι είχε φτάσει με το καράβι από Ραφήνα. Τα βλέμματα όλων στο θηριώδεις αυτοκίνητο που οδηγούσε, αυτοκίνητο πολλών χιλιάδων ευρώ.

