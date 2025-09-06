«Φάρμα»: Φωτογραφίες από το σπίτι που θα μείνουν οι παίκτες

Το σπίτι της ΦΑΡΜΑΣ που θα μένουν οι παίκτες
Η Φάρμα έρχεται ξανά στο star! Ετοιμαστείτε για νέες περιπέτειες και δυνατές συγκινήσεις.
Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format και την επόμενη σεζόν στο «τιμόνι» της παρουσίασης θα βρίσκεται και πάλι ο πολυαγαπημένος Λεωνίδας Κουτσόπουλος.
Το σπίτι της ΦΑΡΜΑΣ που θα μένουν οι παίκτες
«Ξύλινη θαλπωρή, παραδοσιακή αισθητική και σκληρές συνθήκες – καλώς ήρθατε στη Φάρμα! Εσύ θα άντεχες να μείνεις εδώ χωρίς ρεύμα, νερό και ανέσεις;» αναφέρεται στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr