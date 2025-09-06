«Φάρμα»: Φωτογραφίες από το σπίτι που θα μείνουν οι παίκτες

Η Φάρμα έρχεται ξανά στο star! Ετοιμαστείτε για νέες περιπέτειες και δυνατές συγκινήσεις.

Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format και την επόμενη σεζόν στο «τιμόνι» της παρουσίασης θα βρίσκεται και πάλι ο πολυαγαπημένος Λεωνίδας Κουτσόπουλος.