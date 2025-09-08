Ιωάννα Μαλέσκου – Κωνσταντίνος Δανιάς: Πήγαν χωριστά στην βάπτιση της κόρης τους

Μια βάπτιση είθισται να είναι μια γιορτή χαράς και οικογενειακής θαλπωρής, στην περίπτωση όμως της Ιωάννας Μαλέσκου και του συζύγου της Κωνσταντίνου Δανιά, εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, είχε και μια ενισχυμένη δόση από σενάρια κρίσης για τον γάμο τους που επανήλθαν στο προσκήνιο.

Το βράδυ της Κυριακής 7/9, το ζευγάρι σε κλειστό κύκλο με ελάχιστους φίλους και συγγενείς, βάφτισε το αγγελούδι του στον «Πολυχώρο Ονείρων», με το όμορφο κοριτσάκι να παίρνει το όνομα Μαρίλια. Ωστόσο, αυτό που σχολίασαν ορισμένοι δεν ήταν τίποτα από το μυστήριο, αλλά η απόσταση που έδειξαν να κρατούν μεταξύ τους οι δύο γονείς.

