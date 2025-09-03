Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Σταύρο Ξαρχάκο

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας παρέστη μετά από επίσημη πρόσκληση, στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Κάστρο του Ρίου την Τρίτη το βράδυ 2 Σεπτεμβρίου, Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Και συνεχίζει: "Πριν την έναρξη της συναυλίας ο Πρύτανης παρέδωσε στο μεγάλο Έλληνα Δημιουργό ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο έργο και στην προσφορά του Σταύρου Ξαρχάκου στον ελληνικό πολιτισμό, το αναμνηστικό δώρο της 60ης επετείου από την ίδρυση του Ιδρύματος και αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών ως πυλώνα γνώσης, έρευνας και βιώσιμης ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα.

Μετά τη συναυλία, η οποία δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό γεγονός αλλά μία τελετουργία μνήμης και ένα μοναδικό ταξίδι στο φως, ο Πρύτανης παρέθεσε τιμητικό δείπνο στους συντελεστές και το χορηγό της συναυλίας".