Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων για τη μαφία της Κρήτης

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών καθώς και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.

Ήδη, με παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν οι λογαριασμών καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φερομένων ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό εφόσον χρειαστεί δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα όποια στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 48 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που κατηγορούνται για διακίνηση και εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση όπλων και εκβιασμούς. Αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης θεωρούνται δύο αδέλφια.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και νέες συλλήψεις για την υπόθεση.

Από την πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, η δεύτερη εκ των οποίων αφορά την υπόθεση εκβιασμού ενός αρχιμανδρίτη.