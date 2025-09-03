Περιορίστηκε η φωτιά στους Αποστόλους της Δυτικής Αχαΐας

ΝΕΟΤΕΡΟ: Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στους Αποστόλους της Δ.Κ. Σαγαιΐκων ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης. Μετά από την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου αποτράπηκαν τα χειρότερα, καθώς η φωτιά περιορίστηκε άμεσα.

Πρώτη Ενημέρωση: Φωτιά ξέσπασε στου Αποστόλους στη Δυτική Αχαΐα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χορτολιβαδική έκταση.

Επί τόπου επιχειρεί η πυροσβεστική με 12 άνδρες και 6 οχήματα.