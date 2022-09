Ένα μίνι αφιέρωμα με 3 προβολές ταινιών του Τζιμ Τζάρμους

Τρεις μοναδικές προβολές ταινιών του ζωντανού θρύλου του αμερικανικού σινεμά & δη του ανεξάρτητου κινηματογράφου, Τζιμ Τζάρμους θα γίνουν στον θερινό κινηματογράφο ΑΒ από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το Cinobo στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Το αφιέρωμα τιτλοφορείται, Coffee & Cigarettes.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα και εταιρεία διανομής Cinobo σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζει στον κινηματογράφο ΑΒ το αφιέρωμα το Coffee & Cigarettes. Για τρεις μέρες, τρεις αξέχαστες ταινίες του «βασιλιά» του ανεξάρτητου σινεμά, Τζιμ Τζάρμους, προβάλλονται αποκλειστικά στο ιστορικό θερινό της Αθήνας.

Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου με την προβολή της ταινίας φυλακής, δρόμου και σουρεαλισμού «Στην Παγίδα του Νόμου», όπου το υπέροχο πρωταγωνιστικό τρίο των Τζον Λούρι, Τομ Γουέιτς, Ρομπέρτο Μπενίνι παραδίδει μερικές από τις πιο κλασικές ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου (βλέπε "We all scream for ice-cream").

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, έρχεται «Ο Νεκρός», το καλτ ελεγειακό ποίημα με τον Τζόνι Ντεπ, το αριστουργηματικό soundtrack του Νιλ Γιανγκ και τα πιο εξωφρενικά cameos του αμερικανικού σινεμά (Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Γκάμπριελ Μπερν, Τζον Χαρτ, Άλφρεντ Μολίνα κ.α.). Το τριήμερο κλείνει την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 με την ασπρόμαυρη, παιχνιδιάρικη ανθολογία «Καφές και Τσιγάρα» όπου μέσα σε 11 μικρά ξεχωριστά επεισόδια, μερικοί από τους πιο αγαπητούς celebrities της μουσικής και του σινεμά (Ρομπέρτο Μπενίνι, Ίγκι Ποπ, Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζακ Γουάιτ, Μπιλ Μάρεϊ κ.ά.) συνομιλούν πάνω από μια κούπα καφέ και λίγα τσιγάρα.

*Τις προβολές προλογίζουν οι curators του Cinobo, Τάσος Μελεμενίδης και Τάσος Χατζηευφραιμίδης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Cinobo προβολών:

Στην Παγίδα του Νόμου (Down By Law, 1986) - Δευτέρα 12/9 στις 21:00

Διάρκεια: 107’

Ο dj Ζακ και ο προαγωγός Τζακ καταλήγουν άδικα στο ίδιο βρώμικο κελί σε μια φυλακή της Νέας Ορλεάνης, όταν παρουσιάζεται εκεί και ο Ιταλός τουρίστας Ρομπέρτο, που ισχυρίζεται ότι ξέρει έναν τρόπο να δραπετεύσουν… (Επίσημη Συμμετοχή - Φεστιβάλ Καννών 1986).

Ο Νεκρός (Dead Man, 1995) - Τρίτη 13/9 στις 21:00

Διάρκεια: 121’

Ο Γουίλιαμ Μπλέικ ταξιδεύει στα δυτικά σύνορα της Αμερικής. Χαμένος και τραυματισμένος, θα γνωρίσει έναν παράξενο Ινδιάνο που έχει το όνομα «Κανένας», ο οποίος πιστεύει ότι ο Μπλέικ είναι ο νεκρός Άγγλος ποιητής με το ίδιο όνομα. (Επίσημη Συμμετοχή - Φεστιβάλ Καννών 1995).

Καφές και Τσιγάρα (Coffee & Cigarettes, 2003) 95’ - Τετάρτη 14/9 στις 21:00

Διασημότητες από τον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου συναντιούνται σε έντεκα βινιέτες, όπου πρωταγωνιστούν ο καφές και τα τσιγάρα.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει μέσω του viva.gr, ενώ οι συνδρομητές Cinobo δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια για τις προβολές, στο πλαίσιο των Cinobo Nights.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ