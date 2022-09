Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 8 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 8 έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 θα προβάλλονται στο Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι εξής ταινίες:

Αίθουσα 3 στις 19.50 καθημερινά,

Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 21.00 καθημερινά

"Εισιτήριο για τον Παράδεισο - Ticket to Paradise"

Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς, επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη για 5η φορά, υποδυόμενοι τους ρόλους δύο πρώην ερωτικών συντρόφων που καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, στην ταινία «Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο».

Προσπαθώντας να αποτρέψουν την κόρη τους (την ερμηνεύει η Κέιτλιν Ντέβερ) από έναν παρορμητικό γάμο, ανακαλύπτουν ότι η σπίθα μεταξύ τους, μπορεί και να μην έχει σβήσει εντελώς.

Από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again», Ολ Πάρκερ, λοιπόν έρχεται μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, με πρωταγωνιστές το αγαπημένο δίδυμο Κλούνεϊ-Ρόμπερτς.

Σενάριο: Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι

Παραγωγή: Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γκραντ Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα Γιέρες Τζιλ.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Διανομή: Tulip.