Απόψε και την Τρίτη στο σινιέ Ριβιέρα στα Εξάρχεια, αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Νίκο Νικολαΐδη

Μία νέα σειρά θεματικών προβολών, το The Directors Series ξεκινά από το freecinema.gr του γνωστού σινε-κριτικού Ηλία Φραγκούλη. Εστιάζοντας σε σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, ο Ηλίας Φραγκούλης επιλέγει έργα τους που σημάδεψαν το σινεμά της χώρας μας κι εκείνοι με τη σειρά τους προτείνουν ταινίες που έχουν αγαπήσει.

Το πρώτο μέρος προβολών τιμά τη μνήμη του σημαντικού σκηνοθέτη Νίκου Νικολαΐδη 1939-2007), ακριβώς δεκαπέντε χρόνια μετά την απώλειά του, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2022 στο σινέ Ριβιέρα στην οδό Βαλτετσίου 46 στα Εξάρχεια, στην Αθήνα, με την παρουσία πρωταγωνιστών και συντελεστών των φιλμ «Τα Κουρέλια Τραγουδάνε ακόμα…» (1979) και «Γλυκιά Συμμορία» (1983), καθώς και της συζύγου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου των ταινιών του, της βραβευμένης Μαρί Λουίζ Βαρθολομαίου.

Στον υπέροχο θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα στα Εξάρχεια, πίνοντας τις εξαιρετικές μπύρες της ευβοιώτικης μικροζυθοποιίας Septem, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το κοινό της Αθήνας θα ζήσει δύο αξέχαστα double feature.

Όπως το σύμπαν «συνωμότησε» το καλοκαίρι του 2012 ώστε να προκύψει ο κινηματογραφικός θεσμός (πια) της διοργάνωσης του «Ξαφνικά Φέτος Το Καλοκαίρι» από το freecinema.gr, έτσι και φέτος, μια σειρά από συμπτώσεις δημιούργησαν τούτο το νέο πρόγραμμα θεματικών προβολών μας, το The Directors Series.

Τον περασμένο Ιούλιο, επρόκειτο να υπάρξει μια τιμητική βραδιά αφιερωμένη στις δύο αγαπημένες μου και «αδελφές» (όπως τις θεωρώ) ταινίες του Νίκου Νικολαΐδη, στο πλαίσιο του “Ξαφνικά”, παρουσία των πρωταγωνιστών τους. Το timing δεν προέκυψε καλό για πολλούς λόγους, πέραν του ξαφνικού χαμού του ηθοποιού Κωνσταντίνου Τζούμα, αναφέρει ο Ηλίας Φραγκούλης στο freecinema.gr. Η 5η του Σεπτέμβρη, όμως, φάνηκε πιο ταιριαστή σαν ημερομηνία, ως η επέτειος των δεκαπέντε (15) χρόνων από τον θάνατο αυτού του μοναδικού για το ελληνικό σινεμά σκηνοθέτη. Και μαζί ήρθε & η ιδέα του τι είδους ταινίες θα γούσταρε να δει ο Νίκος Νικολαΐδη σ’ ένα θερινό σινεμά αν ζούσε σήμερα. Ζήτησα από τη Μαρί Λουίζ Βαρθολομαίου να μου δώσει όσο περισσότερους τίτλους μπορούσε, ταίριαξα με θεματικούς άξονες δύο αμερικάνικα φιλμ τα οποία περιλάμβαναν οι λίστες και… έτσι «ξαφνικά», ξανά, θα βρεθούμε στο Εξαρχειώτικο σινέ Ριβιέρα, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, να μιλήσουμε γι’ αυτές και να τις δούμε όπως τους αξίζει, στη μεγάλη οθόνη.

Οι δύο ταινίες της προσωπικής αρεσκείας του εκλιπόντος σκηνοθέτη που θα προβληθούν είναι απόψε Δευτέρα 5/9 στις 23.00 η μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία του Άλαν Άρκιν, παραγωγής του 1971, «Μικροί Δολοφόνοι» με πρωταγωνιστή τον Έλιοτ Γκουλντ και την Τρίτη 6/9 στις 23.00 το θρυλικό γουέστερν και από τις σημαντικότερες Αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών, το βραβευμένο με 4 Όσκαρ «Butch Cassidy and the Sundance Kid - Οι Δύο Ληστές» σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Ρόι Χιλ, παραγωγής 1969 με τους Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΑΚΟΜΑ… (1979) 123′ (20:00)

του Νίκου Νικολαΐδη

«Πέντε φίλοι – σαραντάρηδες σήμερα – εκπρόσωποι της γενιάς του ’50, ξανασυναντιούνται μετά από πολλά χρόνια σιωπής. Μετέωροι όλοι, τυραννισμένοι από άγονους έρωτες, σημαδεμένοι απ’ το θάνατο αγαπημένων συνομηλίκων, προδομένοι από την πολιτική των καιρών τους, προσπαθούν – μάταια όμως – να ξαναστήσουν την παλιά συμμορία της εφηβείας τους. Η επανάσταση χάθηκε. Ο καθένας θα τραβήξει τώρα για το δικό του θάνατο, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της γενιάς του.

Η ταινία πρέπει να διαβαστεί σαν ένα κεφάλαιο απ’ το μυθιστόρημα μιας γενιάς που ακόμα δεν άρχισε να γράφεται. Μιας γενιάς που κάτω από ιδιαίτερες πολιτικές πιέσεις, καταδικάστηκε στη σιωπή γιατί αρνήθηκε να μαζικοποιηθεί, να καταναλώσει κουλτούρα, να περάσει από πολιτικά λούκια και διεκδίκησε το δικαίωμα να διαφωνεί ακόμα, ακόμα να φαντάζεται και να ερωτεύεται». Ν.Ν.

ΜΙΚΡΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ / LITTLE MURDERS (1971) 108′ (23:00)

του Άλαν Άρκιν

Μηδενιστής φωτογράφος που απαθανατίζει απλές στιγμές της καθημερινότητας γνωρίζεται με νεαρή interior designer την οποία προστατεύει από ξυλοδαρμό στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκείνη γοητεύεται από την παράξενη προσωπικότητά του και η εντελώς… αντιρομαντική τους σχέση εξελίσσεται σε κάλεσμα στο πατρικό της για να γνωρίσει τους γονείς της. Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του ηθοποιού Άλαν Άρκιν είναι μια κατάμαυρη και δυστοπική κωμωδία, εντελώς μπροστά από την εποχή της, βασισμένη στο θεατρικό τού βραβευμένου με Πούλιτζερ cartoonist Τζουλς Φάιφερ.

ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΛΥΚΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ (1983) 154′ (20:00)

του Νίκου Νικολαΐδη

«Το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μια ομάδας ‘ανήθικων’ νέων, που έχουν φτάσει στο σημείο της ‘μη επιστροφής’ και αναζητούν κάτι να πιστέψουν και να πεθάνουν γι’ αυτό. Η συμπεριφορά τους τραβάει την προσοχή του Κράτους. Αρχίζει η διακριτική παρακολούθησή τους. Μια ομάδα μυστικών περικυκλώνει το σπίτι τους με επικεφαλής έναν άγνωστο ξανθό άνδρα… και περιμένει.

Η ταινία είναι μια μελέτη πάνω στο νέο πρόσωπο του παγκόσμιου φασισμού. Είναι μια ιστορία χαράς και τρυφερής αγάπης. Μια μουσική θανάτου, μια αποθέωση χρωμάτων, γλυκιάς βίας και ονείρου. Είναι η ιστορία τεσσάρων φίλων που επέλεξαν συνειδητά να πεθάνουν πίσω από τις κλεμμένες καραμπίνες τους, φτύνοντας ένα σαρκαστικό χαμόγελο πάνω στο πρόσωπό σας.» Ν.Ν.

ΟΙ ΔΥΟ ΛΗΣΤΕΣ / BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID (1969) 110′ (23:00)

του Τζορτζ Ρόι Χιλ

Στο Γουαϊόμινγκ των αρχών του 1900, δύο παράνομοι επιχειρούν να ληστέψουν ένα τρένο, όμως τα πάντα πάνε στραβά και βρίσκονται καταδιωκόμενοι από ένα απόσπασμα χωροφυλακής που δεν θα σταματήσει να τους αναζητά πριν βεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει. Μοναδική λύση, η διαφυγή τους στη Βολιβία. Ένα από τα δύο (μαζί με την «Άγρια Συμμορία» του Σαμ Πέκινπα) θρυλικά και πλέον ελεγειακά για το είδος του γουέστερν έργα του αμερικανικού σινεμά, που έτυχε να διανεμηθούν την ίδια χρονιά. Ο Πολ Νιούμαν και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δημιουργούν ένα αξέχαστο δίδυμο, με το φιλμ να κερδίζει τέσσερα (4) βραβεία Όσκαρ: καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου – Γουίλιαμ Γκόλντμαν, φωτογραφίας, μουσικής και τραγουδιού («Raindrops Keep Fallin’ on My Head»).

