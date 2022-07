Δεκατέσσερα ξεχωριστά φιλμ θα προβάλλει το 11ο "Ξαφνικά Φέτος Το Καλοκαίρι" στο σινε Ριβιέρα

Για τους Πατρινούς που ίσως βρεθείτε στην Αθήνα η σινεφίλ διοργάνωση «Ξαφνικά Φέτος Το Καλοκαίρι» επιστρέφει για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, ως κανονικός κινηματογραφικός θεσμός της Αθήνας, πια. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου, νοσταλγώντας έως και τις celluloid κόπιες, δίνει ραντεβού στο αγαπημένο θερινό σινέ ΡΙΒΙΕΡΑ στην οδό Βαλτετσίου 46, στα Εξάρχεια, πίνοντας Βίκος Cola. Από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου, με δεκατέσσερις (14) τίτλους, κλασικούς, σπάνιους ή και παραγνωρισμένους, που θα άξιζε να έχεις παρακολουθήσει σε μεγάλη οθόνη… εκεί έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Από κάτι που ξεκίνησε (συμπαντικά) τυχαία και… εντελώς ξαφνικά, το καλοκαίρι του 2012, φτάσαμε αισίως στην ενδέκατη χρονιά του Ξαφνικά Φέτος Το Καλοκαίρι, του πιο αγαπημένου «τέκνου» (μου) που προέκυψε αμέσως μετά τη δημιουργία του freecinema.gr, ενός κινηματογραφικού site το οποίο θεωρώ πως υπερασπίζεται με ήθος (για να μην πω και μοναδικά) την αλογόκριτης κι ελεύθερης άποψης φιλμική κριτική στην Ελλάδα, αναφέρει ο Ηλίας Φραγκούλης, Διευθυντής του freecinema.gr.

Επί σειρά ετών δίχως οικονομικούς πόρους, τις όποιες κρατικές επιχορηγήσεις, με σχεδόν ανύπαρκτο publicity (αγάπη μόνο από τον κλάδο των συναδέλφων…) και αποκλειστική βοήθεια από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Ξαφνικά Φέτος Το Καλοκαίρι άντεξε χάρη στο πρόγραμμα των ταινιών που παρουσίαζε, προσελκύοντας το κοινό με επιλογές αγαπημένων, όχι και τόσο «κουρασμένων» από επαναλήψεις φιλμ ή και κάποιων που έπρεπε να μάθει (ή να θυμηθεί) περισσότερος κόσμος. Με περίσσια συγκίνηση για τη φιλοξενία του εξαρχειώτικου σινέ Ριβιέρα, για έκτη χρονιά φέτος. Ένα θερινό σινεμά στο οποίο αισθάνομαι ότι «μεγάλωσα» ως θεατής, μαθαίνοντας ακριβώς αυτό το «είδος» των φιλμ ρεπερτορίου.

Σταδιακά, στράφηκα περισσότερο προς το διάστημα μεταξύ της δεκαετίας του ’30 έως και εκείνης του ’70, παρατηρώντας το ενδιαφέρον των θεατών για παλαιότερες ταινίες, τα κύματα συγκίνησης στις προβολές, τα δάκρυα, τα γέλια και τα χειροκροτήματά τους. Εκεί βρίσκει κανείς την αληθινή δύναμη του σινεμά. Που καλύπτει ιδανικά την ανάγκη μας να... «φύγουμε»! Αρκούν οι ταινίες, αρκεί η ψυχαγωγία που προσφέρουν, αρκεί η εμπειρία του να τα μοιράζεσαι όλα αυτά με άλλους ανθρώπους τριγύρω σου. Από τις 14 έως και τις 20 Ιουλίου, λοιπόν, ότι κι αν συμβεί στον υπόλοιπο κόσμο, όσα κι αν μας φέρει η ζωή, εμείς… ας έχουμε τα φιλμ.

Το φετινό πρόγραμμα προβολών λοιπόν γνωστοποιήθηκε και πραγματικά περιλαμβάνει ταινίες που είναι μαγνήτης για τους σινεφίλ. Ανάμεσα τους ταινίες του Χίτσκοκ αλλά και Γούντι Άλεν, Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ με Τζέιν Φόντα στα νιάτα τους.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΠ’ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΔΑΜ / ADAM’S RIB (1949) 101′ (21:00)

Σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Κιούκορ

Ένα αντρόγυνο δικηγόρων αναλαμβάνει θέσεις στα αντίπαλα μέτωπα μιας δίκης με κατηγορούμενη μια γυναίκα που πυροβόλησε τον σύζυγό της. Η πέμπτη από τις εννέα ταινίες που γύρισαν μαζί ο Σπένσερ Τρέισι και η Κάθριν Χέπμπορν χαρακτηρίζεται από το American Film Institute ως μία από τις δέκα καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες στα χρονικά του αμερικανικού σινεμά. Προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και μας σύστησε το τεράστιο ταλέντο της comedienne Τζούντι Χόλιντεϊ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΥΑΣ / IT STARTED WITH EVE (1941) 90′ (23:00) του Χένρι Κόστερ

Ηλικιωμένος πολυεκατομμυριούχος επιθυμεί να γνωρίσει τη μέλλουσα νύφη του πριν κλείσει τα μάτια του για πάντα και ο απεγνωσμένος υιός του, για να προλάβει το μοιραίο, του παρουσιάζει… άλλη κοπέλα που δέχεται να την παραστήσει επί χρήμασι για μία και μοναδική φορά. Εκείνος ενθουσιάζεται, σηκώνεται από το «νεκροκρέβατο» και ζητά διαρκώς την παρέα της! Εξαιρετική και μάλλον παραγνωρισμένη κωμωδία παρεξηγήσεων, με αξέχαστη ερμηνεία από τον Τσαρλς Λότον. Προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης μουσικής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΜΑΥΡΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ / BLACK NARCISSUS (1947) 101′ (21:00) των Μάικλ Πάουελ & Έμερικ Πρεσμπέργκερ

Καλόγριες ιεραποστολής της Αγγλικανικής Εκκλησίας παλεύουν να συντηρήσουν ένα μοναστήρι σε απόκρημνη περιοχή των Ιμαλαΐων. Η απομόνωση, οι καιρικές συνθήκες, οι πολιτισμικές αντιθέσεις και η καταπιεσμένη σεξουαλικότητα των γυναικών θα προκαλέσουν συγκρούσεις που θα τις οδηγήσουν πέρα από τη λογική. Ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά φιλμ όλων των εποχών, που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας (μνημειώδης η δουλειά του Τζακ Κάρντιφ) και σκηνογραφίας.

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ Μ’ ΕΝΑΝ ΞΕΝΟ / DANCE WITH A STRANGER (1985) 96′ (23:00) σε σκηνοθεσία του Μάικ Νιούελ

Γυναίκα «χαλαρών ηθών» γνωρίζεται με ανώριμο γόνο εύπορης οικογένειας ο οποίος αγαπά τους αυτοκινητικούς αγώνες ταχύτητας, συνάπτουν σχέση που ενοχλεί τον κοινωνικό τους περίγυρο και οδηγούνται σε μία ανεξέλεγκτα δραματική κορύφωση. Από τα φιλμ που στιγμάτισαν το αγγλικό σινεμά της δεκαετίας του ’80, μετατρέποντας σε stars τους Μιράντα Ρίτσαρντσον και Ρούπερτ Έβερετ. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Ρουθ Έλις, της τελευταίας γυναίκας που απαγχονίστηκε στην Αγγλία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΣΧΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ / TORN CURTAIN (1966) 128′ (20:45) του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Αμερικανός φυσικός ταξιδεύει με τη βοηθό και αρραβωνιαστικιά του στην Κοπεγχάγη για επιστημονικό συνέδριο, μα εκείνη συνειδητοποιεί πως όλα αποτελούν μια «βιτρίνα», καθώς ο πραγματικός σκοπός του είναι να αυτομολήσει στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολιτική περιπέτεια κατασκοπείας, από τα πλέον διχαστικά έργα του Χίτσκοκ, με φόντο το ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής, το οποίο γίνεται όλο και πιο επίκαιρο σήμερα. Πολ Νιούμαν και Τζούλι Άντριους προσθέτουν star power στους πρώτους ρόλους.

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 11 / OCEAN'S ELEVEN (1960) 127′ (23:00) του Λιούις Μάιλστοουν

Δύο βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου «στρατολογούν» ακόμη εννέα συμπολεμιστές τους και προχωρούν στην υλοποίηση ενός παράτολμου σχεδίου ταυτόχρονης ληστείας πέντε casinos του Λας Βέγκας! Το original heist film της δεκαετίας του ’60, που ζήλεψε ο Στίβεν Σόντερμπεργκ το 2001. Πρωταγωνιστεί η θρυλική πεντάδα του Rat Pack (Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, Πίτερ Λόφορντ και Τζόι Μπίσοπ), δίπλα σε ένα απίστευτο καστ χολιγουντιανών δευτεραγωνιστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ / BAREFOOT IN THE PARK (1967) 106′ (21:00) σε σκηνοθεσία του Τζιν Σακς

Η Κόρι και ο Πολ είναι οι νιόπαντροι, νέοι ένοικοι ενός μικροσκοπικού διαμερίσματος, στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στο Γκρίνουιτς Βίλατζ. Χωρίς ασανσέρ. Και χωρίς θέρμανση. Το διάσημο θεατρικό του Νιλ Σάιμον «παντρεύει» στον κινηματογράφο την Τζέιν Φόντα και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (υπέροχοι και οι δύο στα νιάτα τους), χαρίζει μια δίκαιη οσκαρική υποψηφιότητα (δεύτερου ρόλου) στην πεθερά Μίλντρεντ Νάτγουικ και θα ξεκαρδίζει πάντοτε με τη φινέτσα και τη… βιωμένη γνώση του (βασίζεται σε εμπειρίες από τον πρώτο γάμο του Νιλ Σάιμον). Παίζει και ο Σαρλ Μπουαγιέ τον απολαυστικό ρόλο του Βίκτορ Βελάσκο.

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΡΙΤΟΣ ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ / A NEW KIND OF LOVE (1963) 110′ (23:00) του Μέλβιλ Σάβελσον

Αρθρογράφος εφημερίδας «εξορίζεται» στο Παρίσι επειδή κοιμήθηκε με τη σύζυγο του εκδότη του. Στην πτήση, τσακώνεται με «αντράκι» υπάλληλο αλυσίδας πολυκαταστημάτων, η οποία ταξιδεύει για να επισκεφτεί τους μεγάλους οίκους μόδας και να… κλέψει τις νέες τους συλλογές. Μαντεύετε τη συνέχεια; Μια παραγνωρισμένη, ακόμη μοντέρνα και αναπάντεχα φεμινιστική ρομαντική κομεντί με το ζεύγος των Πολ Νιούμαν και Τζόαν Γούντγουορντ σε λαμπερό και full ερωτεύσιμο Technicolor, δίπλα στο απολαυστικό μπρίο υποκριτικής της Θέλμα Ρίτερ. Ο Φρανκ Σινάτρα ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ / A NIGHT AT THE OPERA (1935) 96′ (21:00) του Σαμ Γουντ

Απατεωνίσκος manager και προικοθήρας εκμεταλλεύεται ώριμη εκατομμυριούχο από την Ευρώπη, η οποία ονειρεύεται να ανέλθει στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης, και τη βοηθά να γίνει χορηγός σε ανέβασμα παράστασης στη Metropolitan Opera. Ρεσιτάλ σουρεαλιστικών ατακών, σωματικά gags για ασταμάτητα ουρλιαχτά γέλιου κι εκείνη η θρυλική «μπούκα» 15 (!) ατόμων σε καμπίνα πλοίου που αψηφά κάθε λογική. Οι αδελφοί Μαρξ στα καλύτερά τους. (Προβολή κόπιας celluloid φιλμ.)

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ / HELLZAPOPPIN’ (1941) 84′ (23:00) του Χ. Κ. Πότερ

Δύο κωμικοί προσπαθούν να μεταφέρουν στον κινηματογράφο μια επιτυχημένη θεατρική τους παράσταση, ο σκηνοθέτης τους δεν καταλαβαίνει από χιούμορ και το studio παρασύρει τον σεναριογράφο να στήσει βασική πλοκή τυποποιημένου ρομαντικού ειδυλλίου. Μία από τις πιο «εκτροχιασμένες» κωμωδίες που… δεν είδατε ποτέ, με πρωτοφανή ευρήματα, σουρεαλιστικές ακρότητες και θρασύτατη παραβίαση του λεγόμενου «fourth wall». Η πεντάλεπτη χορευτική σκηνή των Harlem Congaroos αποτελεί πραγματικό μνημείο. (Θα προλογίσει ο stand-up κωμικός Δημήτρης Δημόπουλος.)

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ / TO HAVE AND HAVE NOT (1944) 100′ (21:00) του Χάουαρντ Χοκς

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκπατρισμένος Αμερικανός υποχρεώνεται να βοηθήσει στην επιχείρηση της μυστικής μεταφοράς ηγέτη της Γαλλικής Αντίστασης και της όμορφης γυναίκας του στο νησί της Μαρτινίκας. Από ένα βιβλίο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, σε σεναριακή διασκευή από τον Γουίλιαμ Φόκνερ, μια «νουαρικού» ύφους περιπέτεια που ακολουθεί τα χνάρια της «Casablanca». Στα γυρίσματα του φιλμ ερωτεύτηκαν κι έγιναν ζευγάρι οι Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Λόρεν Μπακόλ.

ΩΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΞΥ / PLAY IT AGAIN, SAM (1972) 85′ (23:00) του Χέρμπερτ Ρος

Ένας νευρωτικός και πρόσφατα διαζευγμένος κριτικός κινηματογράφου, που ταυτίζεται απόλυτα με τον ήρωα της «Casablanca», ακολουθεί τις συμβουλές ενός… «φαντάσματος» του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και μερικών στενών του φίλων, οι οποίοι θέλουν να τον δουν να φλερτάρει ξανά. Από τις σπάνιες περιπτώσεις ταινίας όπου ο Γούντι Άλεν δεν έχει σκηνοθετήσει έργο που έχει γράψει (για θεατρική παράσταση του Broadway, το 1969) και μονάχα πρωταγωνιστεί, δίπλα στην αγαπημένη του Νταϊάν Κίτον.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΥΧΤΑ ΑΓΩΝΙΑΣ / SPELLBOUND (1945) 111′ (20:45) του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Με τη βεβαιότητα της αθωότητάς του, μια ψυχίατρος φυγαδεύει αμνησιακό ασθενή της που κατηγορείται για φόνο και προσπαθεί μέσω της ψυχανάλυσης και της ύπνωσης να τον θεραπεύσει, αλλά και να μάθει τα πιο σοκαριστικά μυστικά τού «σκοτεινού» υποσυνείδητού του. Ένα από τα πιο μοντέρνα σε θεματολογία θρίλερ του Χίτσκοκ, το οποίο προτάθηκε για έξι Όσκαρ και τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης μουσικής (ο Μίκλος Ρόζα πρωτοτυπεί με τη χρήση του theremin εδώ). Ο Σαλβαντόρ Νταλί σχεδίασε την εξαιρετική και μνημειώδη ονειρική σκηνή που λες και «ζωντανεύει» πίνακές του.

Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΜΑΝΕΚΕΝ / PUZZLE OF A DOWNFALL CHILD (1970) 105′ (23:00)

του Τζέρι Σάτσμπεργκ

Διάσημο μοντέλο μόδας που κατέρρευσε ψυχολογικά κι έχει αποτραβηχτεί εντελώς από την κοινωνική ζωή, συναντά παλιό γνωστό της ο οποίος προσπαθεί να συνθέσει ένα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό πορτρέτο της, ώστε να γίνει η βάση μιας κινηματογραφικής ταινίας. Το ντεμπούτο του Σάτσμπεργκ στο σινεμά (μέχρι τότε εργαζόταν ως φωτογράφος μόδας και σκηνοθέτης διαφημιστικών) είναι ένα αφηγηματικά τολμηρό φιλμ που απογυμνώνει τον κόσμο του modeling και τη σημασία της ψυχανάλυσης στη Νέα Υόρκη του ’70. Αν όχι ομορφότερη από ποτέ, η Φέι Ντάναγουεϊ δίνει την ψυχή της στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με έμπνευση από την πορεία του διάσημου στα ‘50s fashion model Ανν Σεντ-Μαρί.

Γενική τιμή εισόδου: 6 ευρώ.

Χορηγός: Βίκος Cola

Με την ευγενική υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Χορηγοί επικοινωνίας: LiFO / LiFO.gr - inExarchia.gr - Μελωδία 99.2 - HiT 88.9 - En Lefko 87.7 - Red 96.3.

Σχεδιασμός αφίσας: Μαρίνα Τζάτζο & Δημήτρης Κανελλόπουλος

Διοργάνωση: freecinema.gr.

