Οι γιατροί που εφημερεύουν στις 6 Ιανουαρίου 2026

Από 7 π.μ. Τρίτης έως 7 π.μ. Τετάρτης
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
Τηλέφωνο:6974192118
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
Γιαννακόπουλος Πέτρος
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr