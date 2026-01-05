Back to Top
Οι γιατροί που εφημερεύουν στις 6 Ιανουαρίου 2026

Από 7 π.μ. Τρίτης έως 7 π.μ. Τετάρτης


ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

Τηλέφωνο:6974192118

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Γιαννακόπουλος Πέτρος 
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

