«Λέα» - Όταν η μνήμη επιστρέφει, στο θέατρο «Λιθογραφείον»- Ξεκινούν οι παραστάσεις

Ο θεατρικός μονόλογος «Λέα», που αποτελεί διασκευή από τον εσωτερικό αφηγηματικό μονόλογο του Ανδρέα Θανασούλα με τίτλο «Το κύμα», ανεβαίνει στο θέατρο «Λιθογραφείον», από τις 7 Ιανουαρίου 2026 και για πέντε μόνο παραστάσεις.

Η νέα θεατρική παραγωγή παρουσιάζει την ιστορία της Λέας Βαρσάνο, μιας παλιάς τραγουδίστριας που, στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου, επιστρέφει στις μνήμες μιας ζωής σημαδεμένης από έρωτα, απώλεια και σιωπηλές ενοχές. Με αφορμή τη νοσηλεία της, η Λέα ξετυλίγει έναν εσωτερικό μονόλογο όπου αλήθεια και ανάμνηση μπλέκονται, φωτίζοντας πλευρές της προσωπικής της διαδρομής που δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Το έργο εξερευνά τη σχέση μας με τον χρόνο, τις επιλογές που αφήσαμε πίσω, και τα πρόσωπα που καθόρισαν τη διαδρομή μας περισσότερο απ’ όσο τολμήσαμε να παραδεχτούμε. Με λόγο άμεσο και συναισθηματική πυκνότητα, η παράσταση αποκαλύπτει το πορτρέτο μιας γυναίκας που αναμετριέται με όσα έζησε και όσα δεν τόλμησε να ζήσει.

Μια παράσταση για τη μνήμη, την ταυτότητα και την ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια, έστω και αργά. Η Λέα δεν αφηγείται απλώς την ιστορία της· προσκαλεί τον θεατή να σταθεί απέναντι στη δική του.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Επιθυμία μου ήταν να δώσω φωνή σε μια γυναίκα που να κουβαλά στις πλάτες της ολόκληρη την εμπειρία της μεταπολεμικής Ελληνίδας: τη σιωπή, την επιβίωση, τον διχασμό, τον πόνο - αλλά και την αντοχή. Με βασάνιζε για χρόνια η περιπέτεια της γυναίκας στην εποχή μας: οι πολλαπλοί ρόλοι που καλείται να υπηρετήσει - σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη, καριερίστα, αλλά και γοητευτική σύντροφος, κοκέτα, ηθικό πρότυπο, αντικείμενο επιθυμίας ή ζήλιας. Και την ίδια στιγμή, μια ύπαρξη παγιδευμένη, μόνη, τραυματισμένη σε μια κοινωνία που την κρατά στο περιθώριο - ακόμη κι όταν αποδεικνύει την αξία της με κάθε τρόπο.

Έτσι γεννήθηκε η Λέα Βαρσάνο. Ένα πλάσμα που μεγάλωσε στα περίχωρα της δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά τον αφανισμό των γονιών της στο Άουσβιτς. Η Λέα, στο τέλος της ζωής της, βρίσκεται μόνη σ’ ένα νοσοκομείο. Εκεί, μέσα από έναν παραληρηματικό εσωτερικό μονόλογο, αναμετριέται με τον εαυτό της: με τα τραύματα, τις επιθυμίες, τα φαντάσματα και τις παραισθήσεις της. Ό,τι κάποτε προσπάθησε να ξεχάσει, επιστρέφει - όχι για να τη διαλύσει, αλλά για να τη φέρει πιο κοντά στην αλήθεια της. Το έργο είναι η εξομολόγηση μιας γυναίκας που έζησε, υπέμεινε, αγάπησε, θρήνησε και - τελικά – μίλησε».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ανδρέας Θανασούλας

ΛΕΑ: Χρύσλα Μελλά

Συμμετέχουν ο μικρός Αντώνης Ανδρικόπουλος και ο Ανδρέας Θανασούλας

Φωτισμοί: Χρήστος Σταθόπουλος

Για τις ανάγκες της ηχογράφησης έπαιξαν οι μουσικοί: Γιώργος Παπαγεωργίου (Λαούτο), Μαριαλένα Μπόκαρη (Ακορντεόν), Νίκος Σκεπαρνιάς (κιθάρα)

Αντώνης Ανδρικόπουλος (βιολί) Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος (Κρουστά)

Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Πανταζοπούλου

Τραγουδούν: Αντώνης Ανδρικόπουλος, Χρύσλα Μελλά, Ανδρέας Θανασούλας

Info

Ημερομηνίες παραστάσεων: 7, 8,9,10, 11 Ιανουαρίου 2026

Θέατρο Λιθογραφείον

Ώρα έναρξης 9 μμ

Τιμή 12 ευρώ και 10 ομαδικό – φοιτητικό.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6947362402 και 2610 328394