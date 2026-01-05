Δήμος Αιγιαλείας: Κλειστό το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας θα παραμείνει κλειστό για οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους, αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αιγιαλείας και συνεχίζει:

Οι συναλλαγές με το κοινό θα πραγματοποιούνται κανονικά από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

