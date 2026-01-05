Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δήμος Αιγιαλείας: Κλειστό το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Οι συναλλαγές με το κοινό θα πραγματοποιούνται κανονικά από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας θα παραμείνει κλειστό για οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους, αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αιγιαλείας και συνεχίζει:

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Δήμος Αιγιάλειας

Ειδήσεις