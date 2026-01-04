Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού, αδελφό & θείο
MΙΧΑΛΗ ΜΑΝΕΤΑ
{ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ }
ΕΤΩΝ:80
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 5-1-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αργυρώ {Ρούλα}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Μανέτας,
Ξανθή & Ιωάννης Κόλλιας
Η ΕΓΓΟΝΗ:Μαρία-Μιχαέλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
{Αντι στεφάνων η οικογένεια επιθυμει τα χρήματα να δοθούν υπερ του Ιερού Ναού Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών}
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.
ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύομε την Δευτέρα 5-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Παναγιώτης & Βίκη Ρεμπούτσικα,
Δημήτριος & Ελεάννα Ρεμπούτσικα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Ανδρέας,Ανδρέας,Μιλτιάδης,Μάριος.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΠΡΟΒΗ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 11 π.μ.,
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Προαστείου) Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Άννα & Νικόλαος Κατωπόδης
Τζούλια Προβή
Μαρία & Πασχάλης Παπαγιαννίδης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ.-Fax: 2610 316106
Κιν.: 6972 119124
e-mail: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΜΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Δευτέρα 5 -1-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ )
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθ: 2610 430 141
Κιν. : 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Δευτέρα 5-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΓΕΝΗ-ΣΚΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΣΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 & ΩΡΑ 11:30 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:00 π.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΥΡΑ, ΣΤΕΛΛΑ κ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΟΥΡΑ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΦΑΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΙΑ, ΣΟΦΙΑ κ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΑΨΑΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΑΘΗ χηρα ΝΙΚ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΕΩΝΗ χηρα ΑΝΔΡ. ΖΑΓΚΛΑ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΠΟΥΚΗΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΒΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΙΚΟΓΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΛΕΩΝ ΡΕΝΕΣΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΕΣΗ , ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΝΕΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΘΕΑΝΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΜΕΝΥΧΤΑ
(ΕΤΩΝ 92)
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/1/2026 & ώρα 11 π.μ.
Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Νανά, Μιμίκα, Νάντια, Νικόλαος, Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Δημήτριος & Ελευθερία Κοτσή
Νικόλαος & Νικολίτσα Κοτσή
Νίκη (χήρα) Βασιλ. Κοτσή
Ευαγγελία (χήρα) Διον. Κοτσή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ – Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124
-----------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr