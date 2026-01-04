Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού, αδελφό & θείο



MΙΧΑΛΗ ΜΑΝΕΤΑ

{ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ }

ΕΤΩΝ:80

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 5-1-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αργυρώ {Ρούλα}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Μανέτας,

Ξανθή & Ιωάννης Κόλλιας

Η ΕΓΓΟΝΗ:Μαρία-Μιχαέλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

{Αντι στεφάνων η οικογένεια επιθυμει τα χρήματα να δοθούν υπερ του Ιερού Ναού Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών}

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.

ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΕΤΩΝ 97

Κηδεύομε την Δευτέρα 5-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Παναγιώτης & Βίκη Ρεμπούτσικα,

Δημήτριος & Ελεάννα Ρεμπούτσικα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Ανδρέας,Ανδρέας,Μιλτιάδης,Μάριος.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΠΡΟΒΗ

(ΕΤΩΝ 82)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 11 π.μ.,

από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Προαστείου) Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Άννα & Νικόλαος Κατωπόδης

Τζούλια Προβή

Μαρία & Πασχάλης Παπαγιαννίδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα

Τηλ.-Fax: 2610 316106

Κιν.: 6972 119124

e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΜΑΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Δευτέρα 5 -1-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ )

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθ: 2610 430 141

Κιν. : 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Δευτέρα 5-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΓΕΝΗ-ΣΚΟΥΡΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΣΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 & ΩΡΑ 11:30 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:00 π.μ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΥΡΑ, ΣΤΕΛΛΑ κ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΟΥΡΑ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΦΑΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΙΑ, ΣΟΦΙΑ κ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΑΨΑΣ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΑΘΗ χηρα ΝΙΚ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΕΩΝΗ χηρα ΑΝΔΡ. ΖΑΓΚΛΑ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΠΟΥΚΗΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΒΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΙΚΟΓΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΛΕΩΝ ΡΕΝΕΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 12:00 μ.

από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΕΣΗ , ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΝΕΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΘΕΑΝΩ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.