Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

 Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού, αδελφό & θείο 


MΙΧΑΛΗ   ΜΑΝΕΤΑ

{ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ }

 ΕΤΩΝ:80

 Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 5-1-2026 και ώρα  1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως  στο Ψαροφάι Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αργυρώ {Ρούλα}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Μανέτας,

Ξανθή & Ιωάννης Κόλλιας

Η ΕΓΓΟΝΗ:Μαρία-Μιχαέλα

  ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

{Αντι στεφάνων η οικογένεια επιθυμει τα χρήματα να δοθούν υπερ του Ιερού Ναού Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών}

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.
ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 
ΕΤΩΝ 97

Κηδεύομε την Δευτέρα 5-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : 
Παναγιώτης & Βίκη Ρεμπούτσικα,
Δημήτριος & Ελεάννα Ρεμπούτσικα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Ανδρέας,Ανδρέας,Μιλτιάδης,Μάριος.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΠΡΟΒΗ
(ΕΤΩΝ 82)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 11 π.μ.,
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Προαστείου) Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Άννα & Νικόλαος Κατωπόδης
Τζούλια Προβή
Μαρία & Πασχάλης Παπαγιαννίδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ.-Fax: 2610 316106
Κιν.: 6972 119124
e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΜΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ  87

Κηδεύουμε την Δευτέρα  5 -1-2026  & ώρα    12.30 μ. μ.  από τον

 Ιερό Ναό   Αγίου Νικολάου Πατρών.

 Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }
ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ 
ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ) 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθ: 2610 430 141 
Κιν. : 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382

--------------

 ΚΗΔΕΙΑ

Τον     πολυαγαπημένο  μας

 ΓΕΩΡΓΙΟ   ΣΠΥΡ. ΤΟΥΛΑ

 ΕΤΩΝ   79

 Κηδεύουμε την Δευτέρα  5-1-26 & ώρα 3 μ.  μ. από τον Ιερό Ναό    Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΑ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, 
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΓΕΝΗ-ΣΚΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΣΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 & ΩΡΑ  11:30 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ  

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:00 π.μ

Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΥΡΑ,   ΣΤΕΛΛΑ κ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ,   ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΟΥΡΑ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΦΑΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ

Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΙΑ,  ΣΟΦΙΑ κ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΑΨΑΣ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι    Ο Ι    Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 81

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΑΘΗ χηρα ΝΙΚ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΕΩΝΗ χηρα ΑΝΔΡ. ΖΑΓΚΛΑ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΠΟΥΚΗΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΒΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΙΚΟΓΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΑΡΙΟΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΛΕΩΝ ΡΕΝΕΣΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΕΣΗ , ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΝΕΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ
ΘΕΑΝΩ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΜΕΝΥΧΤΑ
(ΕΤΩΝ 92)

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/1/2026 & ώρα 11 π.μ.
Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Νανά, Μιμίκα, Νάντια, Νικόλαος, Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Δημήτριος & Ελευθερία Κοτσή
Νικόλαος & Νικολίτσα Κοτσή
Νίκη (χήρα) Βασιλ. Κοτσή
Ευαγγελία (χήρα) Διον. Κοτσή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ – Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124

-----------------------------

