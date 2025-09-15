«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα

«Η δράση φέρνει αντίδραση», σχολιάζει η μητέρα του μουσικού Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα μετά τη σύλληψή του.

«Δεν ήμουν μπροστά στο συμβάν, όπως κάθε μάνα δεν είναι κοντά στις εξόδους του γιου της», ανέφερε η μητέρα του Γλυκερία η οποία πρόσθεσε ότι «δεν είχε ποτέ, κανένας πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεξε».

Επιπλέον, σημείωσε στο στο protothema.gr ότι «δεν είχε δημιουργήσει ποτέ θέμα στο παρελθόν, είναι καλό παιδί ο γιος μου κι αυτή τη στιγμή η ψυχολογία του είναι χάλια».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 05:25 σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο 401.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί.