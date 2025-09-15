Ο Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μ. στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου 2025

15.51 Για άλλη μια φορά, με την πρώτη προσπάθειά του, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μ. αυτή τη σεζόν και, μάλιστα, στον πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς.

15.25 Υποψηφιότητα για μετάλλιο βάζει ο Εμμανουήλ Καραλής, αφού πέρασε με την πρώτη προσπάθειά του και τα 5,90 μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής διεκδικεί, τη Δευτέρα (15/9), το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, με τη φετινή διοργάνωση να διεξάγεται στο Τόκιο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ έχει δηλώσει πως είναι έτοιμος «για ένα μεγάλο ρεκόρ» στον τελικό του αγωνίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει κατακτήσει ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ένα αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ και ένα χάλκινο μετάλλιο στη Γλασκώβη – επίσης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.



Ακόμα, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στο Άπελντοορν και ένα αργυρό στην Κωνσταντινούπολη σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κλειστού στίβου, καθώς και ένα αργυρό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου της Ρώμης.