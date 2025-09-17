Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ήμασταν τόσο αντίθετοι όσο οι χαρακτήρες του The way we were»

«Ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών» έγραψε για τον συμπρωταγωνιστή της στα «Καλύτερά μας χρόνια»
Τον συμπρωταγωνιστή της στην θρυλική ταινία «The way we were» αποχαιρετάει η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μαζί με ολόκληρο το Χόλιγουντ, που το μεσημέρι της Τρίτης (16/9/25) έμαθε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ «έφυγε» για τη γειτονιά των αγγέλων.
«Κάθε μέρα στα γυρίσματα του «The Way We Were» ήταν συναρπαστική, έντονη και σκέτη χαρά» γράφει η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με τον οποίο «ζωντάνεψαν» στον κινηματογράφο την μεγάλη και κλασική ιστορία αγάπης.
«Ήμασταν τόσο αντίθετοι: Αυτός ήταν από τον κόσμο των αλόγων· εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, συνεχίσαμε να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας. Ο Μπομπ ήταν χαρισματικός, έξυπνος, έντονος, πάντα ενδιαφέρων – και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών» γράφει η Στρέιζαντ για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών.
«Την τελευταία φορά που τον είδα, όταν ήρθε για μεσημεριανό, συζητήσαμε για τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλον τα πρώτα μας σχέδια. Ήταν μοναδικός στο είδος του και είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του» καταλήγει στην ανάρτησή της η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.
Την ανάρτηση δε θα μπορούσε παρά να συνοδεύει η χαρακτηριστική φωτογραφία τους από την ταινία, που κέρδισε 2 βραβεία Όσκαρ…
