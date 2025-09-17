Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ήμασταν τόσο αντίθετοι όσο οι χαρακτήρες του The way we were»

Τον συμπρωταγωνιστή της στην θρυλική ταινία «The way we were» αποχαιρετάει η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μαζί με ολόκληρο το Χόλιγουντ, που το μεσημέρι της Τρίτης (16/9/25) έμαθε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ «έφυγε» για τη γειτονιά των αγγέλων.

«Κάθε μέρα στα γυρίσματα του «The Way We Were» ήταν συναρπαστική, έντονη και σκέτη χαρά» γράφει η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με τον οποίο «ζωντάνεψαν» στον κινηματογράφο την μεγάλη και κλασική ιστορία αγάπης.

«Ήμασταν τόσο αντίθετοι: Αυτός ήταν από τον κόσμο των αλόγων· εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, συνεχίσαμε να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας. Ο Μπομπ ήταν χαρισματικός, έξυπνος, έντονος, πάντα ενδιαφέρων – και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών» γράφει η Στρέιζαντ για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών.