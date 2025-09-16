Λάκης Λαζόπουλος: Το καυστικό σχόλιο για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των "Δημοκρατών" Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των "Δημοκρατών" στη Νέα Δημοκρατία, με τον πρώην υπουργό να είναι υποψήφιος στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών ή στην Αχαϊα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δήλωση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη: Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.

Δήλωση Ανδρέα Λοβέρδου: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα.

Το καυστικό σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου

Την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε με καυστικό χιούμορ ο Λάκης Λαζόπουλος. "Φοβερό νέο! Ο Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πού ήταν; Παροιμία: Μάζευε και ας είναι και ψίχουλα".