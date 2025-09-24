Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas από 25/9 έως και 1/10/2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας σαφέστατα ξεχωρίζει το φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 25/9 έως και την Τετάρτη 1/10/2025 το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής: Αίθουσα 2 στις 19.00 και στις 22.15 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 20.00 και στις 23.15 καθημερινά "Μια Μάχη Μετά την Άλλη - One Battle after Another" Η δέκατη ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον οσκαρικό ηθοποιό και σούπερ σταρ, τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η ακριβής πλοκή του φιλμ παραμένει ασαφής, ωστόσο όπως γράφτηκε ο Άντερσον φαίνεται να βασίστηκε στο βιβλίο "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον είχε εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα" με τον Γιοακίν Φίνιξ. Ο συγγραφέας Τόμας Πίντσον μέσα από μία ατμόσφαιρα παράνοιας και με ασύλληπτη καυστικότητα στήνει το πελώριο σκηνικό της Αμερικής των 80ς, με επίκεντρο μία ομάδα ώριμων τέως χίπηδων παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του ’60. Όταν ο σατανικός τους εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ξαναενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη τους. Εκτός από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε και άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Αλάνα Χάιμ, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Ρετζίνα Χολ. Ήδη η συγκεκριμένη ταινία χαρακτηρίζεται από πολλούς, ανάμεσα τους και ο Μάρτον Σκορσέζε, ως εξαιρετική. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 161 λεπτά. Η ταινία είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 15 ετών.

Αίθουσα 1 στις 21.45 καθημερινά "Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2 - The Strangers: Chapter 2" Σκηνοθεσία: Ρένι Χάρλιν. Σενάριο: Alan R. Cohen, Alan Freedland Πρωταγωνιστούν οι: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Brake, Φρόι Γκουτιέρεζ. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Οι διαβόητοι «Άγνωστοι» επιστρέφουν – πιο αδίστακτοι και ανελέητοι από ποτέ. Όταν μαθαίνουν ότι μία από τις επιζήσασες, η Maya (Madelaine Petsch), είναι ακόμα ζωντανή, επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν. Χωρίς κανέναν να εμπιστευτεί και κανένα μέρος να κρυφτεί, η Maya πρέπει να επιβιώσει από ένα ακόμη φρικιαστικό κεφάλαιο τρόμου καθώς οι Άγνωστοι – παρορμητικοί και ασταμάτητοι – δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο τους. Μετά την επιτυχία του πρώτου κεφαλαίου, η ιστορία συνεχίζεται πιο σκοτεινή και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Το δεύτερο μέρος εμβαθύνει στον ψυχολογικό τρόμο και ανεβάζει το σασπένς, διατηρώντας το στιβαρό και ατμοσφαιρικό ύφος που καθιέρωσε το franchise. Ο 66χρονος σκηνοθέτης, Renny Harlin είναι γνωστός για ταινίες δράσης και θρίλερ – έχει στο ενεργητικό του blockbuster φιλμ όπως Die Hard 2, Cliffhanger, Deep Blue Sea, κ.α. Το "The Strangers: Chapter 1" είχε κάνει εισπράξεις κοντά στα 50 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 17.00 το σαββατοκύριακο και στις 19.15 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Gabby's Dollhouse: The Movie - Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία" Σκηνοθεσία: Ryan Crego. Διάρκεια: 85 λεπτά. Ηθοποιοί: Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassara, Gloria Estefan. Η ηρωίδα της στη σειράς του Netflix,Gabby's Dollhouse ξεκινά τις κινηματογραφικές της περιπέτειες. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η τηλεοπτική σειρά που τώρα περνά στη μεγάλη οθόνη, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας & συνδυάζει το live action με τα κινούμενα σχέδια. Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της (η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν), με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Διανομή από την Tanweer.

Aίθουσα 8 στις 20.10 και στις 23.00 καθημερινά "Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Λειτουργία-The Conjuring: Last Rites" Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται για τη νέα Αμερικανικής παραγωγής ταινία υπερφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία Michael Chaves και σενάριο των Ian Goldberg, Richard Naing και David Leslie Johnson-McGoldrick. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 15 ετών. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ έχει "σαρώσει" εμπορικά. Στη χώρα μας έχει κόψει μέχρι στιγμής 203.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό ήδη οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 401 εκατ. δολάρια. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε ξανά τους ηθοποιούς Patrick Wilson και Vera Farmiga. Το franchise τρόμου "The Conjuring" έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο και προσοδοφόρο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να αγγίζουν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Αίθουσα 6 στις 20.45 καθημερινά "Demon Slayer: Infinity Castle - To Κάστρο του Απείρου" Είναι η εποχή της δυναστείας των Taisho στην Ιαπωνία. Ο Tanjiro, ένα καλόκαρδο αγόρι που πουλάει κάρβουνο για να ζήσει, βρίσκει την οικογένειά του σφαγμένη από έναν δαίμονα, ενώ η μικρότερη αδελφή του, η Nezuko, η μόνη που επέζησε, έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα. Αν και συντετριμμένος από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, ο Tanjiro αποφασίζει να γίνει «κυνηγός δαιμόνων», ώστε να μπορέσει να ξαναγίνει άνθρωπος η αδελφή του και συνάμα να σκοτώσει τον δαίμονα που έσφαξε την οικογένειά του. Καταλληλότητα: Κ15 Διάρκεια: 150 λεπτά Κατηγορία: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Σκηνοθεσία: Haruo Sotozaki. Με τις φωνές των: Natsuki Hanae, Saori Hayami, Akari Kitô, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Reina Ueda. Σενάριο: Koyoharu Gotouge. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: Ιαπωνία, ΗΠΑ. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 35.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 556,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 17.15 το σαββατοκύριακο, και στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που ήδη "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 208 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής 66.536 εισιτήρια σύμφωνα & με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr

Αίθουσα 5 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στρουμφάκια: Η Ταινία - Smurfs" Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν. Σκηνοθεσία: Chris Miller Σενάριο: Pam Brady, Peyo Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από την Feelgood. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 98.212 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Πρόκειται για νέο reboot της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες του Peyo. Με τις φωνές των: Ριάνα, Τζέιμς Κόρντεν, Νικ Όφερμαν, Τζέι Πι Καρλιάκ, Ντάνιελ Λέβι, Ειμι Σεντάρις, Νατάσα Λιόνε, Τζίμι Κίμελ, Οκτάβια Σπένσερ, Νικ Κρολ. Διάρκεια: 89 λεπτά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας ανέρχονται σε 120 εκατ. δολάρια.