Ξεκινά να προβάλλεται την Πέμπτη 25-9 το φιλμ τρόμου "Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2"

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 κυκλοφορεί στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2", το δεύτερο κεφάλαιο της τριλογίας τρόμου του Renny Harlin που βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.

Το 1ο φιλμ "The Strangers: Chapter 1" πέρυσι το Μάιο είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 49 εκατ. δολάρια.

Όταν μαθαίνουν ότι μία από τις επιζήσασες, η Maya (Madelaine Petsch), είναι ακόμα ζωντανή, οι Άγνωστοι επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν.

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Renny Harlin

Σεμάριο: Alan R. Cohen, Alan Freedland.

Πρωταγωνιστούν οι: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Brake.

Οι διαβόητοι «Άγνωστοι» επιστρέφουν λοιπόν στη νέα ταινία πιο αδίστακτοι και ανελέητοι από ποτέ.

Χωρίς να έχει κάποιομ να να εμπιστευτεί και κανένα μέρος να κρυφτεί, η Maya πρέπει να επιβιώσει από ένα ακόμη φρικιαστικό κεφάλαιο τρόμου καθώς οι Άγνωστοι – παρορμητικοί και ασταμάτητοι – δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο τους.

Μετά την επιτυχία του πρώτου κεφαλαίου, η ιστορία συνεχίζεται πιο σκοτεινή και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Το δεύτερο μέρος εμβαθύνει στον ψυχολογικό τρόμο και ανεβάζει το σασπένς, διατηρώντας το στιβαρό και ατμοσφαιρικό ύφος που καθιέρωσε το franchise.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, Renny Harlin έχει γυρίσει ταινίες δράσης και θρίλερ και έχει στο ενεργητικό του blockbuster όπως τα φιλμ Die Hard 2, Cliffhanger, Deep Blue Sea κ.α. Σε συνεντεύξεις έχει αναφέρει ότι η ιδέα της τρίλογίας για The Strangers ήταν να φτιαχτεί μία μεγάλη ιστορία, χωρισμένη σε “κεφάλαια” ώστε να υπάρξει συνεκτικότητα και αγωνία μέσα στη συνέχεια.

Η Madelaine Petsch υποδύεται την Maya Lucas, την επιζήσασα από το πρώτο The Strangers που βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο της ταινίας. Είναι γνωστή κυρίως από τη σειρά Riverdale, όπου απέδειξε πως μπορεί να φέρει χαρακτήρες με ένταση, πάθος και συναισθηματικό βάθος.

Στο Chapter 2 (Κεφάλαιο 2) αναλαμβάνει πιο απαιτητικό ρόλο — όχι μόνο επιβίωσης αλλά και ψυχολογικής μάχης, καθώς η Maya

πρέπει να ξεπεράσει τον τρόμο, να αντιμετωπίσει τις φοβίες της και να παλέψει για επιβίωση όταν οι «Άγνωστοι» επιστρέφουν.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ