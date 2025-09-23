Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ

Ένα μάλλον απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με πρωταγωνιστές τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, κατά την οποία ανακοίνωσε — μεταξύ άλλων — πως η Γαλλία αναγνωρίζει επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, ο Μακρόν αποχώρησε από το κτίριο του ΟΗΕ. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, έπεσε πάνω σε αστυνομικό μπλόκο: οι δρόμοι είχαν κλείσει λόγω της διέλευσης της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ.

Ένας αστυνομικός τον σταμάτησε εξηγώντας του: «Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά, έχει διακοπεί παντού η κυκλοφορία»

Ο Μακρόν, παρότι αιφνιδιασμένος, διατήρησε τη διάθεσή του και αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και ακούστηκε να του λέει : «Μάντεψε πού είμαι... περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου!»