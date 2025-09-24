Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως & την Κυριακή 28-9-2025

Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο από την Πέμπτη 25/9 έως και την Κυριακή 28/9/2025 με ώρα έναρξης 21:15 θα προβάλλεται η ταινία "A Big Bold Beautiful Journey - Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι" που ξεκίνησε να παίζεται και στο εξωτερικό με τις έως τώρα εισπράξεις να ξπεερνούν τα 8 εκατ. δολάρια.

Κατηγορία: Δράμα, Ρομαντική.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/9/2025

Σκηνοθεσία: Kogonada.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge.

Σενάριο: Seth Reiss

Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Ιρλανδία.

Διάρκεια: 109 λεπτά.

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας; Η Sarah (Margot Robbie) και ο David (Colin Farrell) είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι - μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν... και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Το "A Big Bold Beautiful Journey" του Κογκονάντα στο πρώτο 4ήμερο προβολής του στη χώρα μας έκοψε περίπου 9.000 εισιτήρια.

Όμορφη σίγουρα, αλλά και γλυκανάλατη και σοβαροφανής (προς Κοέλιο μεριά), η νέα ταινία του Κογκονάντα («Columbus», «Μετά τον Γιάνγκ») με τη Μάργκο Ρόμπι και τον Κόλιν Φάρελ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, έγραψε σχετικά το flix.gr.

Διανομή: Feelgood.

Στην ταινία παίζει και ο βραβευμένος με Όσκαρ β'΄ανδρικού για το 'Ένα Ψάρι που το έλεγαν Γουάντα", Κέβιν Κλάιν.

*Το σινέ Κάστρο στο Ρίο ανακοίνωσε πρόγραμμα μόνο μέχρι και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει πως μάλλον από Δευτέρα ρίχνει αυλαία για την φετινή θερινή, κινηματογραφική σαιζόν ανανεώνοντας το ραντεβού του με τους σινεφίλ για το καλοκαίρι του 2026. Ο υπεύθυνος του σινέ Κάστρο, Παναγιώτης Κοτσαύτης, διαχειρίζεται και τη 2η αίθουσα του Πάνθεον όπου οι προβολές επίκειται να ξεκινήσουν για τη νέα χειμερινή περίοδο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.