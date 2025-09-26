Ο μεγάλος Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις έρχεται στην Αθήνα

Ο πολυβραβευμένος Βρετανός ηθοποιός, ο 68χρονος Daniel Day-Lewis, θα έρθει στην Αθήνα για να παραστεί στην Πρεμιέρα της ταινίας "Ανεμώνη" σε σενάριο & σκηνοθεσία του γιου του Ronan Day-Lewis, που είναι γιος του.

H πανελλήνια πρεμιέρα, παρουσία του σπουδαίου Daniel Day Lewis, πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα).

Στην προβολή θα παρευρεθούν ο Daniel Day-Lewis και ο γιος του και σκηνοθέτης Ronan Day-Lewis, χάρη στον οποίο επέστρεψε στην υποκριτική ο ανυπέρβλητος ηθοποιός μετά το φιλμ "Phantom Thread-Αόρατη Κλωστή" του Πολ Τόμας Άντερσον το 2017.

Στην Πρεμιέρα θα απολαύσουμε άλλη μια σημαντική ερμηνεία από τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του και θα μας δοθεί η ευκαιρία να τον ακούσουμε απο κοντά, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Νυχτών Πρεμιέρας.

Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Ευχαριστίες απευθύνονται στην Universal Pictures International και την Tanweer για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας.

ΑΝΕΜΩΝΗ

Στη μαγευτική πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Ronan Day-Lewis, ΑΝΕΜΩΝΗ, οι εντάσεις κορυφώνονται όταν ένας άνδρας που ζει απομονωμένος έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο της εξαφάνισής του πριν από δέκα χρόνια.