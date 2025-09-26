Ο μεγάλος Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις έρχεται στην Αθήνα

Παντοτινός φίλος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή, θα παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας "Ανεμώνη" στις 12/10 στο πλαίσιο του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
Ο πολυβραβευμένος Βρετανός ηθοποιός, ο 68χρονος Daniel Day-Lewis, θα έρθει στην Αθήνα για να παραστεί στην Πρεμιέρα της ταινίας "Ανεμώνη" σε σενάριο & σκηνοθεσία του γιου του Ronan Day-Lewis, που είναι γιος του.
H πανελλήνια πρεμιέρα, παρουσία του σπουδαίου Daniel Day Lewis, πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα).
Στην προβολή θα παρευρεθούν ο Daniel Day-Lewis και ο γιος του και σκηνοθέτης Ronan Day-Lewis, χάρη στον οποίο επέστρεψε στην υποκριτική ο ανυπέρβλητος ηθοποιός μετά το φιλμ "Phantom Thread-Αόρατη Κλωστή" του Πολ Τόμας Άντερσον το 2017.
Στην Πρεμιέρα θα απολαύσουμε άλλη μια σημαντική ερμηνεία από τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του και θα μας δοθεί η ευκαιρία να τον ακούσουμε απο κοντά, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Νυχτών Πρεμιέρας.
Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.
Ευχαριστίες απευθύνονται στην Universal Pictures International και την Tanweer για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας.
ΑΝΕΜΩΝΗ
Στη μαγευτική πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Ronan Day-Lewis, ΑΝΕΜΩΝΗ, οι εντάσεις κορυφώνονται όταν ένας άνδρας που ζει απομονωμένος έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο της εξαφάνισής του πριν από δέκα χρόνια.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει κατόπιν στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την εταιρεία Tanweer & την θα την δούμε και στην Πάτρα.
O Daniel Day-Lewis και η ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
Η τόσο ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Daniel Day-Lewis και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ο Daniel ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας “My left foot-Το Αριστερό μου Πόδι”.
Για να παίξει το ρόλο ενός ανθρώπου με σοβαρή κινητική αναπηρία, πέρασε τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία, όπου ένας μικρός του είπε: “Δεν τα πας άσχημα, Dan, αλλά ακόμα δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά”. Μετά από αυτή τη προσωπική επαφή με παιδιά με αναπηρία, ο Daniel επέμενε όλα τα έσοδα από την προβολή της ταινίας του στην Αθήνα, να διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.
Την επομένη της πρεμιέρας ο Daniel Day-Lewis επισκέφτηκε τα παιδιά της Πόρτας Ανοιτής, και εκείνα του χάρισαν ένα γούρι/φυλακτό που το είχε στη τσέπη του, μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ. Την επομένη το πρωί, μας τηλεφώνησε: “Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!”. Έκτοτε, ο Daniel Day-Lewis δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής.
Τιμή Εισιτηρίου: 50 Ευρώ.
Για πληροφορίες κρατήσεων και αγορά εισιτηρίων: ΕΔΩ.
Μετά τη σημαντική αυτή κινηματογραφική προβολή το σινεφίλ κοινό θα απολαύσει κεράσματα από την χορηγό εκδηλώσεων Jameson και την μπύρα Fischer, Χορηγό Βραβείου Κοινού.
Ευχαριστίες από το Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας για την φιλοξενία των διεθνών καλεσμένων το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
Δείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας.
