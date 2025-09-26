«Jack Of Spades»: Η νέα ταινία του Τζόελ Κοέν «ταξιδεύει» στη Σκοτία του 19ου αιώνα

Έχοντας χαράξει ξεχωριστή πορεία τα τελευταία χρόνια, ο Τζόελ και ο Ίθαν Κοέν, οι Αμερικάνοι σκηνοθέτες που ξεπήδησαν μέσα από το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου Σάντανς με την 1η τους ταινία, το "Μόνο Αίμα- Blood Simple" στα μέσα του '80 που κέρδισε το Grand Jury Prize στο Φεστιβάλ στη Γιούτα, συνεχίζουν να δημιουργούν ταινίες, υιοθετώντας ωστόσο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ο 68χρονος Ίθαν Κοέν (Ethan Coen) έχει στραφεί στο είδος του θρίλερ με κωμική διάθεση, δημιουργώντας τίτλους όπως το περσινό «Drive-Away Dolls» και το επερχόμενο «Honey, Don't», σε συνεργασία με τη σύζυγό του, Τρίσια Κουκ (Tricia Cooke), όπως αναφέρει το Film Stories.

Ο 70χρονος Τζόελ Κοέν (Joel Coen) από την άλλη, μετά το αριστοτεχνικό «The Tragedy Of Macbeth» (2021) με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington), ετοιμάζει τη νέα του ταινία, το «Jack Of Spades» μέσα σε ένα πέπλο μυστηρίου.

Μέχρι πρόσφατα, οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, με μόνη επιβεβαίωση τη συμμετοχή του Τζος Ο'Κόνορ (Josh O'Connor) και την έναρξη των γυρισμάτων στη Σκοτία.

Όπως αναφέρει το World of Reel, η ταινία περιγράφεται ως ένα «γοτθικό μυστήριο» που διαδραματίζεται στη Σκοτία του 19oυ αιώνα.

Eπίσης ακούγεται πως θα παίζουν και οι Frances McDormand και Lesley Manville.