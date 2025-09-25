Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος τιμά την αξέχαστη Ειρήνη Παπά

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 16 με 20 Οκτωβρίου 2025 θα τιμήσει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, την Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Με το βλέμμα της να καθηλώνει και την παρουσία της να γεφυρώνει την Ελλάδα με τον κόσμο, η Ειρήνη Παπά έγραψε Ιστορία μέσα από ρόλους που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη. Το αφιέρωμα συγκεντρώνει μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές της φιλμογραφίας της, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ξανασυναντήσει τη δύναμη, το πάθος και τη μοναδικότητά της στη μεγάλη οθόνη, αναφέρει το flix.gr.

Θα προβληθούν μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, έχοντας στο πλευρό της ιερά τέρατα της 7ης τέχνης όπως τους Άντονι Κουίν, Γκρέγκορι Πεκ, Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ, Ντέιβιντ Νίβεν και, βέβαια, μία πλειάδα αγαπημένων Ελλήνων πρωταγωνιστών.