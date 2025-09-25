Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος τιμά την αξέχαστη Ειρήνη Παπά

Στις 16 με 20 Οκτωβρίου 2025 - Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι και ο "Αλέξης Ζορμπάς" του Μιχάλη Κακογιάννη
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 16 με 20 Οκτωβρίου 2025 θα τιμήσει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου, την Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Με το βλέμμα της να καθηλώνει και την παρουσία της να γεφυρώνει την Ελλάδα με τον κόσμο, η Ειρήνη Παπά έγραψε Ιστορία μέσα από ρόλους που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη. Το αφιέρωμα συγκεντρώνει μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές της φιλμογραφίας της, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ξανασυναντήσει τη δύναμη, το πάθος και τη μοναδικότητά της στη μεγάλη οθόνη, αναφέρει το flix.gr.
Θα προβληθούν μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, έχοντας στο πλευρό της ιερά τέρατα της 7ης τέχνης όπως τους Άντονι Κουίν, Γκρέγκορι Πεκ, Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ, Ντέιβιντ Νίβεν και, βέβαια, μία πλειάδα αγαπημένων Ελλήνων πρωταγωνιστών.
Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός, Αθήνα, τηλ. 2103609695) θα προβληθούν οι ταινίες: «Η Λίμνη των Στεναγμών» του Γρηγόρη Γρηγορίου (1959) όπου η αξέχαστη ηθοποιός είχε υποδυθεί την κυρά Φροσύνη, «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» του Τζ. Λι Τόμπσον (1961) που είχνα γυριστεί στη Ρόδο, «Αντιγόνη» του Γιώργου Τζαβέλλα (1961), «Ηλέκτρα» (1962), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Τρωάδες» (1971) και «Ιφιγένεια» (1977) του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο Χριστός Σταμάτησε στο Εμπολι» του Φραντσέσκο Ρόσι (1979) και το ντοκιμαντέρ «Η Ειρήνη Παπά στην Κύπρο» (Μ. Κακογιάννης, 1978).
Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (12.00-15.00), στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση «Ειρήνη Παπά - Η συμβολή της στον κινηματογράφο και το θέατρο», σε συνεργασια με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος του ΑΠΘ. Θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Νέα Ζηλανδία καθώς και οι ηθοποιοί Ρένη Πιττακή, Λυδία Κονιόρδου και Στεφανία Γουλιώτη.
Το αφιέρωμα στην σποδαία αυτή ηθοποιό που είχε καταξιωθεί και στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στη Θεσσαλονίκη (16-19 Οκτωβρίου 2025) με την προβολή έξι (6) ταινιών στην αίθουσα Σταύρος Τορνές («Αλέξης Ζορμπάς», «Ηλέκτρα», «Τρωάδες», «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε», «Αντιγόνη» και «Ιφιγένεια»).
Από τις πιο τελευταίες εμφανίσεις της ήταν και στην ταινία του Τζον Μάντεν "Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι" με τον Νίκολας Κέιτζ, τον Τζον Χερτ και την Πενέλοπε Κρουζ που είχε γυριστεί στην Κεφαλονιά το καλοκαίρι του 2000.
Περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη ανάρτηση.
