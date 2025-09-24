Κλαούντια Καρντινάλε: Από την Τύνιδα, στα αριστουργήματα Βισκόντι και Φελίνι

Ήταν 87 ετών - Η άλλοτε καλλονή του ευρωπαϊκού σινεμά υπήρξε μούσα του Βισκόντι και του Φελίνι

Η Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, ένας θρύλος του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών, «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια, ανακοίνωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί. Η Κλαούντια Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938. Τη δεκαετία του 1960 η Καρντινάλε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τους Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντς Μπρουκς, Σέρτζιο Λεόνε και Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">« Tout le film tourne autour de Claudia Cardinale. Si vous l'enlevez, il n'y a plus de film. Elle est le moteur central de tout l'événement »<br>Sergio Leone<br><br> <a href="https://t.co/spbfN1tpTi">pic.twitter.com/spbfN1tpTi</a></p>— ??????? ???????? (@a2linefrancois) <a href="https://twitter.com/a2linefrancois/status/1970592123557929201?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αναδύθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα μετά τη διεθνή επιτυχία της επίσης Ιταλίδας Σοφίας Λόρεν και αρχικά χαρακτηρίστηκε ως η ιταλική απάντηση στην Μπριζίτ Μπαρντό.

Παρόλο που δεν βρέθηκε στο ίδιο επίπεδο με τις δύο συναδέλφους της, όσον αφορά τη φήμη και την παγκόσμια απήχηση, παρ’ όλα αυτά εν τούτοις απέδειξε ότι με το ταλέντο και την αναμφισβήτητη ομορφιά της, κατέκτησε επάξια μία σημαντική θέση στην ιστορία του σινεμά, συνεργαζόμενη με μεγάλα ονόματα της σκηνοθεσίας (Βισκόντι, Φελίνι, Λεόνε, Χέρτζογκ κ.ά.). Στο ενεργητικό της έχει πάνω από 140 ταινίες και 900 εξώφυλλα σε περιοδικά 25 χωρών.

Η Καρντινάλε ανήκει στην κατηγορία των πρωταγωνιστριών που πέρα από την απαραίτητη ακτινοβολία, την αξεπέραστη γοητεία της, τη μοναδική βραχνή και τόσο ερωτική φωνή της, το σκέρτσο και τη φρεσκάδα, τα μαύρα της μεγάλα και λαμπερά μάτια, διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά των σταρ που έλαμψαν μεταπολεμικά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Claudia Cardinale<br>1938-2025<br><br>"Claudia Cardinale a cette élégance naturelle qui fait d’elle une icône intemporelle, capable de captiver par un simple regard."<br>Luchino Visconti <a href="https://t.co/cnmWlQNbua">pic.twitter.com/cnmWlQNbua</a></p>— Nathalie Chalard bis (@BisChalard57545) <a href="https://twitter.com/BisChalard57545/status/1970592759221215731?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>