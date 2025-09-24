Πάτρα: Στάχτη έγινε ΙΧ στο Παμπελοποννησιακό- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.
Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
