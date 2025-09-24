Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στάχτη έγινε ΙΧ στο Παμπελοποννησιακό- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Στάχτη έγινε ΙΧ στο Παμπελοποννησ...

Συναγερμός στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με τις ανήλικες να εξαναγκάζουν την 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Αγρίνιο: Η τύχη πέρασε από τα χέρια του- Ο Κώστας Καψάλης μοίρασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Πάτρα: Χωρίς νερό από την Τετάρτη 24 έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην Παντοκράτορος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Φωτιά σε αυτοκίνητο

Ειδήσεις