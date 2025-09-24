Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Χωρίς νερό από την Τετάρτη 24 έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην Παντοκράτορος

Πάτρα: Χωρίς νερό από την Τετάρτη 24 έως...

Επείγουσα αντικατάσταση αγωγού - Kαθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη  24  μέχρι και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. λόγω επείγουσας αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης  στην οδό Παντοκράτορος, θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Παντοκράτορος – Λόντου – Παπαδιαμαντοπούλου - Σωτηριάδου.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

 Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: "Οταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η μαρίνα"... σμπαράλια! ΦΩΤΟ DRONE

Πάτρα: Έρχονται τα πρωτοβρόχια, τι θα γίνει με τα καμένα;

Πάτρα: Μια φορά και έναν καιρό, ήταν το Μαρκάτο…- Η γιορτή επιστρέφει και ρίχνει τα φώτα στην πιο νοσταλγική γειτονιά της πόλης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπές Υδροδότησης

Ειδήσεις