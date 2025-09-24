Πάτρα: Χωρίς νερό από την Τετάρτη 24 έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην Παντοκράτορος

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 24 μέχρι και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. λόγω επείγουσας αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στην οδό Παντοκράτορος, θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Παντοκράτορος – Λόντου – Παπαδιαμαντοπούλου - Σωτηριάδου.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών