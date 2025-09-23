Πάτρα: Μια φορά και έναν καιρό, ήταν το Μαρκάτο…- Η γιορτή επιστρέφει και ρίχνει τα φώτα στην πιο νοσταλγική γειτονιά της πόλης

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις για παιδιά, κοινωνικές πρωτοβουλίες και οργανωμένες ξεναγήσεις για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στον πυρήνα της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Μαρκάτοπος», που υλοποιεί το Mosaic.

Για δεύτερη χρονιά επιστρέφουν φέτος τα « Μαρκάτια », από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας την ιστορική γειτονιά του Μαρκάτου , στην Πάτρα, σε κέντρο πολιτισμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορία και την αγορά της περιοχής.

Αφιέρωμα στον σπουδαίο πατρινό μουσουργό Θεόφιλο Κάββουρα, θα πραγματοποιήσει η Μπάντα του Δήμου Πατρέων το Σάββατο 27/9, 20:00 στις Σκάλες Πατρέων

«Η πρώτη εμπειρία της περυσινής χρονιάς ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Ήταν εντυπωσιακό ότι ήρθαν άνθρωποι που είχαν να επισκεφθούν το Μαρκάτο ακόμα και χρόνια. Η γειτονιά δεν ζωντάνεψε απλώς για ένα τριήμερο, αλλά απέκτησε και πολλούς νέους φίλους. Φέτος έχουμε τη χαρά να παρακολουθούμε στα Μαρκάτια μια μοναδική σύμπραξη. Περισσότεροι από 40 φορείς, οργανισμοί και εταιρείες συνεργάζονται για το φεστιβάλ, ενώ επιχειρήσεις της γειτονιάς θα έχουν κατά τη διάρκεια του τριημέρου προσφορές για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ » αναφέρει στο thebest.gr o Ανδρέας Τσιλίρας, από την οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ, εκ μέρους του Mosaic.

Παράλληλα, επιχειρήσεις της γειτονιάς θα συμμετέχουν στη γιορτή με δικές τους δράσεις και ειδικές προσφορές, δίνοντας έναν ακόμη πιο ζωντανό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

«Στα φετινά Μαρκάτια ξεχωρίζουμε το θερινό σινεμά που θα στηθεί στην οδό Γεροκωστοπούλου για τρία βράδια, τις μουσικές εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ακουσμάτων, την αιμοδοσία που θα διοργανωθεί το πρωί του Σαββάτου στο Mosaic, τα εργαστήρια για παιδιά και φυσικά τις ξεναγήσεις στις οποίες θα αποκαλύψουμε άγνωστες γωνιές της γειτονιάς και θα συναντηθούμε με τους καθημερινούς πρωταγωνιστές του Μαρκάτου».

Το συνοπτικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9

Σκάλες Πατρέως, 20:00

Συναυλία της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θ. Τσιπινάκης»

Μία ώρα συντροφιά με ορχηστρική μουσική.

Café Cinema, Γεροκωστοπούλου 54, 20:00

Παράσταση καραγκιόζη

Παράσταση με το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Καλπουζάνη στην αυλή του Cinema.

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 21:00

Κινηματογραφική προβολή

Προβολή της ταινίας “La Festa Del Ritorno” (2023) του Lorenzo Adorisio. Συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, του φεστιβάλ ιταλικού κινηματογράφου CIAK 2025 και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Ρωμαϊκό Στάδιο Πάτρας, 21:30

Beyond Jazz Trio

Συναυλία τζαζ με τους Σπήλιο Καστάνη (μπάσο), Βασίλη Τζιατζιά (κιθάρα) και Γιώργο Ποταμιάνο (τύμπανα).

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Mosaic Hub, Ερμού 112, 10:30-13:00

Εθελοντική αιμοδοσία

Σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα ζωής» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αristi’s lab, Καραϊσκάκη 88, 11:00-12:00

Εργαστήριο κούκλας από ανακυκλώσιμα υλικά

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών από την Αρίστη Μπελαβγένη. Ελεύθερη είσοδος. Περιορισμένος αριθμός ατόμων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6945213563.

Πλατεία Μαρκάτου, 11:00-12:00

Ζωγραφίζουμε την πόλη

Με την καθοδήγηση της Phaedras, τα παιδιά παίρνουν πινέλα και μπογιές και αποτυπώνουν πάνω στο χαρτί τη δική τους ματιά για την πόλη. Μια δράση που γεμίζει την πλατεία με φαντασία, δημιουργικότητα και παιδική ενέργεια. Συνδιοργάνωση με το ΜΑ School of Performing Arts.

Ποτοποιία Camari, Πατρέως & Καραϊσκάκη, 13:00

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων της ποτοποιίας Camari, ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Παίζουν οι: Ματίνα Κούτουλα (φωνή), Παναγιώτης Λάζαρης (μπουζούκι, φωνή), Ανδρέας Ζαφειρόπουλος (πιάνο), Λύσανδρος Παναγόπουλος (κιθάρα).

Σκάλες Πατρέως, 20:00

Αφιέρωμα στον Θ. Κάββουρα από την Μπάντα του Δήμου Πατρέων

Ο Θεόφιλος Κάββουρας (1930-1974) ήταν σπουδαίος πατρινός μουσουργός και ιστορικός διευθυντής της Μπάντας του Δήμου, η οποία είχε κάποτε έδρα στην πλατεία Μαρκάτου.

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, 20:30

Τραγούδια σε μπλε κουτί

Συναυλία με τον Μάκη Παναγιωτόπουλο.

Συμμετέχουν οι: Marianne Bredee (βιολί – τραγούδι), Πορφύριος Τάσσης (κιθάρα – τραγούδι), Σπύρος Παπαδημητρόπουλος (κρουστά – κιθάρα – τραγούδι). Σε συνεργασία με το Café Cinema. Συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού «Κοινο_Τοπία».

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 22:00

Κινηματογραφική προβολή

Βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θ. Αγγελόπουλος» Αιγίου. Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Περίπατος στο Μαρκάτο, πρωινές ώρες

Με ξεναγούς τον μουσειολόγο-συγγραφέα Ξενοφώντα Παπαευθυμίου και τον ερευνητή-συγγραφέα Θανάση Κούστα, θα περιπλανηθούμε στο παρελθόν και στο παρόν του Μαρκάτου, θα κάνουμε στάσεις-έκπληξη και θα καταλήξουμε στο Ρωμαϊκό Στάδιο. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611810516, hello@mosaic-hub.gr

English Language Tour, πρωινές ώρες

Ξενάγηση στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους που ζουν και εργάζονται στην Πάτρα και όσους βρίσκονται αυτές τις μέρες στην πόλη. Μικρά και μεγάλα μυστικά της πόλης και της γειτονιάς, με κατάληξη το Ρωμαϊκό Στάδιο. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611810516, hello@mosaic-hub.gr

Πλατεία Μαρκάτου, 11:00-12:00

«Κρυμμένος Θησαυρός»

Ένα παιχνίδι εξερεύνησης για ομάδες παιδιών και γονιών, που καλούνται να ανακαλύψουν μυστικά σημεία της γειτονιάς μέσα από γρίφους και μικρές αποστολές. Τον συντονισμό θα έχει η Εβίτα Τσιανίκα, δίνοντας τον παλμό σε μια περιπέτεια γεμάτη χαρά και συνεργασία. Συνδιοργάνωση με το ΜΑ School of Performing Arts.

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, 17:00-22:00

Dj set

Πέντε ώρες με μουσικές επιλογές από τους dj’s Fellaz και Cj Turtle. Σε συνεργασία με το μπαρ Frida.

Σκάλες Πατρέως, 20:30

Φιλαρμονική Ορχήστρα Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Συναυλία με διασκευές δημοφιλών έργων από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο από της Πολυφωνικής

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 21:00

Προβολή ταινιών μικρού μήκους - Συζήτηση για παραδοσιακά επαγγέλματα

Προβολές ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και συζήτηση για παραδοσιακά επαγγέλματα, στο Μαρκάτο και αλλού. Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

Frida Bar, Γεροκωστοπούλου 59, 22:00

MAZOHA | Καιρός να πούμε αντίο (τελευταία συναυλία)

Μετά από 8 χρόνια, 8 δίσκους, 6 EP και κάποια singles, ο MAZOHA βάζει φέτος τέλος στη μουσική του πορεία. Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9 – ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Mosaic Hub, 10:00-21:00

Παρουσίαση αρχειακού υλικού για την ιστορία του Μαρκάτου

Φωτογραφίες από την ιστορία του Μαρκάτου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα σε ψηφιακή προβολή.

Περισσότερες πληροφορίες: www.mosaic-hub.gr