Τα Μαρκάτια επιστρέφουν στην πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας

Επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ «Μαρκάτια» και καλεί ξανά τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης στην πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της περυσινής διοργάνωσης, τα «Μαρκάτια», μια πρωτοβουλία της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα, διοργανώνονται από 26-28 Σεπτεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον χαρακτήρα και τις προοπτικές της συνοικίας του Μαρκάτου.

Συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, παραστάσεις, δραστηριότητες για παιδιά, κοινωνικές δράσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις, για Έλληνες και ξένους, συνθέτουν ένα δυναμικό πρόγραμμα, αποτελώντας τον βασικό πυρήνα μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας με τον τίτλο «Μαρκάτοπος» που υλοποιεί το Mosaic για την περιοχή του Μαρκάτου. Εκτός από το κεντρικό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου επιχειρήσεις της γειτονιάς θα συμμετέχουν στη γιορτή με δράσεις και προσφορές για όσους επισκεφθούν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Τα «Μαρκάτια» διοργανώνονται από το Mosaic με τη συνδιοργάνωση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας PIVOT, την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη και την αιγίδα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας. Τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ υποστηρίζουν ο ΣΚΕΑΝΑ και το TEDx Patras. Μέρος του προγράμματος εντάχθηκε φέτος στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διοργανώνει το ίδιο διάστημα το υπουργείο Πολιτισμού.

Πάνω απ’ όλα όμως, τα Μαρκάτια πραγματοποιούνται χάρη στη στήριξη κατοίκων και επαγγελματιών του Μαρκάτου και της πόλης που αγκάλιασαν την ιδέα, καθώς και των δεκάδων εθελοντών που θα αποτελέσουν και φέτος την κινητήριο δύναμη των εκδηλώσεων.

Το φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει επίσης την αφετηρία για μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών και εκπόνησης μελετών για το Μαρκάτο που θα ανακοινωθούν από το Mosaic με επιστημονικούς φορείς και ακαδημαϊκά τμήματα.



